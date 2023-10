Ancelotti sobre su vinculación con Brasil: “Hay muchos rumores, pero pronto se aclarará todo”

El italiano Carlo Ancelotti se volvió a pronunciar este viernes sobre los rumores que lo vinculan a la dirección técnica de la selección de Brasil. En lo que fue la rueda de prensa previa al Sevilla vs. Real Madrid de este sábado en el Sánchez Pizjuán

Al ser preguntado sobre su renovación, Ancelotti dijo que está “muy contento con el Real Madrid” y que sobre lo de Brasil “hay muchos rumores, pero pronto se aclarará todo”.

“Soy un poco egoísta, obviamente sí, porque un poco de egoísmo es necesario para hacer bien mi trabajo. Me pusiste un poco difícil con esta pregunta… ¿Qué quieres, si voy a renovar o no? No hablo de mi futuro. Mi futuro es Sevilla, Braga o Barcelona“, sentenció “Carletto” en declaraciones recogidas por Relevo.

Por otro lado el técnico italiano se refirió a las palabras de Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, quien aseguró que hay una campaña de desprestigio contra el club catalán gracias al “caso Negreira”: “Lo he escuchado y no tenemos que desviar el tiro, es un asunto muy grave que está investigando la justicia. Tenemos que dejarla trabajar y que decida lo que tiene que hacer. Todas estas palabras es una manera de desviar este tiro, que a nivel judicial no es bueno”, apuntó Ancelotti.

Sobre el encuentro entre el Madrid y el Sevilla, Ancelotti aseguró que está emocionado por volver a ver a Sergio Ramos: “Me encanta verlo, saludarlo. Todos los jugadores que he tenido, pero sobre todo a él le tengo un cariño especial. Si estoy aquí es sobre todo por Ramos, si no marca el gol en la final probablemente no estaría aquí. Por esto y por todo lo que ha hecho en este club todo el mundo le tiene mucho cariño, yo en particular. Va a ser un gran partido y si marca un gol, ojalá que no, puede hacer lo que quiera”, dijo Ancelotti.

