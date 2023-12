Fernando Gago asegura que dirigirá a Chivas de Guadalajara bajo el estilo de Luis Enrique

El nuevo director técnico de las Chivas Rayadas de Guadalajara, Fernando Gago, se mostró enfocado en su nueva tarea de comandar la plantilla del Rebaño Sagrado para poder conquistar el título de campeón de la Liga MX que les ha sido esquivo durante los últimos dos torneos a pesar del gran rendimiento mostrado que les permitió llegar a la final del torneo Clausura 2023 y a la Liguilla del Apertura 2023 del balompié azteca.

Durante una entrevista ofrecida al periodista de TUDN, Erick López, el entrenador argentino decidió hablar sobre los estrategas que lo han impulsado a formar una metodología de juego ganadora y así implantar su propio estilo de juego para poder buscar el título de campeón; recordemos que antes de llegar a Chivas ya dirigió en su país al Aldosivi y Racing Club.

Un hecho importante es que el argentino aseguró que su más importante inspiración es el director técnico español Luis Enrique y Gabriel Heinze, quienes han sido los encargados de moldear su estilo de juego para poder alcanzar victorias; la decisión se debe a que con ambos estrategas logró compartir en sus tiempos como jugador y ahí pudo conocer de primera mano todo el buen rendimiento que lograban en cada uno de los triunfos que conseguían.

“Estar en una institución tan grande con el respeto que eso merece y por la forma que tengo de trabajar, de manejarme siempre en el futbol, lo entiendo. He jugado en equipos grandes, he dirigido en equipos grandes, también la responsabilidad la entiendo y la llevo de esa forma. De la forma que más a gusto me sentí jugando fueron dos entrenadores, Luis Enrique y con Gabriel Heinze, me marcaron y me marcaron el estilo de lo que uno pretende en el entrenamiento diario”, expresó Fernando Gago en sus declaraciones.

Luis Enrique estuvo al mando de Fernando Gago durante su etapa como uno de los jugadores estrella del AS Roma en la Serie A de Italia, mientras que Gabriel Heinze hizo lo propio cuando estuvo en Vélez Sarsfield de Argentina.

Aplaude el crecimiento de la Liga MX

El nuevo director técnico de las Chivas Rayadas de Guadalajara también resaltó el crecimiento que ha registrado el fútbol mexicano desde el año 2006, cuando tomó como referencia la época de Ricardo La Volpe con la selección mexicana en la Copa del Mundo Alemania 2006; asimismo reconoció que ha estudiado varios partidos de su nuevo equipo durante el torneo Apertura 2023 de la Liga MX para poder conocer a sus nuevos jugadores y la mecánica de juego que venían implantando.

“El fútbol mexicano tiene su encanto, he analizado varios partidos de Chivas y de la liga en sí, es una liga muy dinámica, aprovecha mucho las transiciones, de tener esos ataques directos y el jugador mexicano tiene su jerarquía. Creo que ha crecido muchísimo en los últimos años, bastante. Desde el 2006 que estaba La Volpe, creo que ha evolucionado muchísimo su juego, ha evolucionado sus jugadores con una calidad muy buena”, agregó.

