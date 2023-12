Gustavo Adolfo Infante desmiente a Alejandra Guzmán sobre el estado de salud de Silvia Pinal

Gustavo Adolfo Infante, conocido periodista, ha expresado su descontento con las declaraciones de Alejandra Guzmán sobre el estado de salud de su madre, Silvia Pinal. Mientras que la cantante afirmó que su progenitora había mejorado, el mexicano sostiene que la actriz se encuentra en terapia intensiva y en estado crítico.

“A Origel le contaron una mentira y Alejandra Guzmán está mintiendo, no es tantita gripa. Si hubiera sido tantita gripa, le hubieran dado una pastillita y la dejan en su casa. Si a la señora la metieron, la internaron y ya lleva seis días, siete con hoy hospitalizada, esto quiere decir que la señora está delicada de salud, así es como yo lo veo”, expresó en ‘De primera mano’.

Alejandra Guzmán y Silvia Pinal en 2015. / Foto: Mezcalent.

Las declaraciones de Guzmán se dieron en una entrevista reciente, donde mencionó que su madre se recuperaba favorablemente después de haber sido hospitalizada. Sin embargo, Infante ha contradicho esta afirmación en su programa de televisión, asegurando que Pinal no se encuentra del todo bien, palabras que ya había dicho anteriormente.

La polémica entre Infante y Guzmán no es nueva, ya que ambos han tenido enfrentamientos previos en el pasado. Sin embargo, en esta ocasión el periodista ha expresado su indignación ante lo que considera una falta de ética por parte de la cantante al presuntamente mentir sobre la salud de su madre.

Alejandra Guzmán explicó que su madre fue hospitalizada el 21 de diciembre. / Foto: Mezcalent.

Hasta el momento, no se ha confirmado ni desmentido oficialmente la situación de salud de Silvia. Las declaraciones de Infante han generado controversia y especulación en los medios de comunicación y entre los seguidores de la actriz y su familia.

Alejandra Guzmán dio detalles de Silvia Pinal

“Les tenemos muy buenas noticias. Es una gran noticia, ahorita acaba de comer muy bien. Ya está deglutiendo, ya está por sí misma respirando con las puntitas y ya no tiene la mascarilla“, dijo a los medios de comunicación.

“Ha estado mejorado increíblemente bien, pues poco a poco hemos estado aquí viendo como su salud avanza para bien, ella es muy fuerte, su corazón es muy fuerte, es muy sana, pero sí nos dio influenza”, agregó.

La cantante Alejandra Guzmán ofreció nuevos detalles de la salud de Silvia Pinal. / Foto: Mezcalent.

“(Alejandra) dice ‘tenemos influenza’. Qué poco cuidadosa es Alejandra Guzmán al salir a la calle con influenza porque es muy contagiosa… ella dice que no sabía que tenía influenza, pero también me trascendió que quien le pega la influenza a doña Silvia Pinal es precisamente Alejandra. Obviamente, no fue a propósito”, manifestó Gustavo Adolfo.

