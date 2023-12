Paula Abdul demanda a productor de American Idol, Nigel Lythgoe, por presunta agresión sexual

La cantante y actriz Paula Abdul acusó formalmente al productor de American Idol Nigel Lythgoe, de agresión sexual y violencia de género. De acuerdo con la demanda de la también bailarina, presentada el día de ayer viernes 29 de diciembre ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, Lyghtoe la agredió sexualmente en dos ocasiones.

Cabe recalcar que Abdul formó parte de American Idol, en el papel de jueza, del año 2002 a 2009. De igual manera, se convirtió en parte del jurado, de 2015 a 2016, en el show de baile SYTYCD. Fue durante la gira de grabación de la primera temporada de American Idol que el entonces productor, Nigel Lythgoe, la agredió sexualmente durante un encuentro en un ascensor.

Acorde a lo revelado por Abdul, Lyghtoe la empujó contra una pared del elevador en un hotel que no fue revelado hasta ahora. Luego de esto, Nigel le tocó los senos y los genitales a la par de “metió su lengua” en la garganta de Paula. Tras la agresiones, la cantante empujó al productor y corrió hacia su habitación.

Nigel Lythgoe se desarrolla como productor de diversos shows en Estados Unidos. Crédito: AFP / Getty Images

¿Cómo ocurrió la segunda agresión?

En la misma demanda, Paula Abdul narró también la forma en la que Nigel Lythgoe la agredió durante su estadía como parte del jurado del show “So You Think You Can Dance”. En aquella ocasión, el productor estadounidense invitó a Abdul a su casa bajo el pretexto de un encuentro profesional.

Por lo anterior, la intérprete de “Sabrina, The Teenage Witch” asistió al encuentro en la residencia de Lythgoe. Sin embargo, volvió a agredirla al colocarse por encima de ella mientras Abdul estaba sentada en un sillón. Luego de la acción, Nigel intentó besarla y le mencionó que harían una “gran pareja poderosa”. Tras este hecho, Paula empujó al producto y salió de la residencia hacia su propio hogar.

Aunado a los relatos anteriores, la cantante estadounidense también declaró que Nigel Lythgoe ejerció intimidación, acoso y discriminación salarial por género. Cabe destacar que previo a unirse a ambos shows, Abdul ya era considerada una de las artistas más exitosas y prominentes de las últimas décadas.

En la demanda de Paula Abdul, la cual fue hecha bajo la Ley de Responsabilidad de Encubrimiento y Abuso Sexual que permite períodos limtados para que se presenten demandas civiles de abuso sexual, también señala que vio a Nigel Lythgoe tocar de manera indebida a su asistente, sin el consentimiento de esta, durante el rodaje del show de baile SYTYCD.

Paula Abdul también acusó a Lyghtoe de violencia de género. Crédito: AFP / Getty Images

Cabe destacar que durante su estadía en American Idol y SYTYCD, Paula Abdul tenía prohibido hablar o emitir algún tipo de comentario confidencial o despectivo en contra de los productores, otros jueces o presentadores.

Hasta el momento, y tras la revelación de la demanda de Abdul, ni Nigel Lythgoe o alguna fuente cercana a su entorno ha emitido algún tipo de declaración o comunicado desmintiendo o aceptando lo dicho por la cantante.

