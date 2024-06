Ex novio mató a mujer en su hogar en Nueva York: acusado 19 años después

James Devore fue detenido y extraditado de Ohio a Nueva York como sospechoso de matar a puñaladas a su ex novia y madre de su hija Erica Robertson, 19 años después del crimen sucedido en un hogar en El Bronx.

Devore (54) fue acusado ayer de matar a Robertson, quien tenía 28 años, el 23 de noviembre de 2005 en la cocina de su apartamento cuando estaba cocinando la cena de Acción de Gracias para sus amigos y familia.

La hija de 12 años de la pareja la encontró muerta en el suelo con una herida en el pecho. En el apartamento también vivía una joven quinceañera hija de Devore, a quien Robertson estaba criando, recordó Daily News.

Devore, residente de Mansfield (Ohio), fue acusado el miércoles del homicidio ocurrido hace casi dos décadas en un apartamento en Grant Ave. cerca de E. 167th St. en Morrisania.

La víctima también era nativa de Ohio (Columbus) y había vivido en NYC durante unos cuatro años antes de morir. La joven madre se estaba preparando para cocinar cuando la mataron con un cuchillo, se informó en ese momento, cuando NYPD la identificó erróneamente como de apellido Robinson.

Era guardia de seguridad en un refugio para personas sin hogar en East Harlem y no había señales de entrada forzada al apartamento, dijo la policía. No está claro el motivo del crimen. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Devore siempre fue sospechoso, pero hubo que esperar hasta 2022 para que la tipificación del ADN se pusiera al día y se lograra una coincidencia a partir de los raspaduras debajo de la uña de Robertson. Siguió una acusación contra Devore y fue arrestado por los alguaciles estadounidenses en Ohio a fines de mayo, luego retenido hasta que pudiera ser extraditado a Nueva York, dijeron las fuentes.

El abogado de Devore, Brian Sullivan, argumentó que la presencia del ADN de su cliente no era prueba de su culpabilidad ya que pasaba mucho tiempo con Robertson. Se ordenó su detención sin derecho a fianza.

Un hermano de la víctima, Phillip Robertson, dijo al New York Times poco después del crimen que Devore la había estado amenazando y tenía una llave del apartamento que no quiso devolver después de la ruptura. Después no asistió al funeral de Robertson y nunca se puso en contacto con su familia a pesar de que ella había estado criando a dos hijas suyas.

La violencia doméstica es constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

La semana pasada un hombre baleó fatalmente a su pareja y luego a sí mismo en Brooklyn (NYC), mientras su madre y sus niños estaban en casa. Previamente un anciano fue sentenciado a 61 años de prisión por matar a su ex esposa afuera de su hogar en Nueva Jersey. También en mayo una pareja fue hallada muerta con heridas de bala dentro de un apartamento en Clayton (NJ) y una mujer latina fue acusada de apuñalar fatalmente a su novio en Manhattan.

Días antes un latino ex convicto fue acusado de matar a golpes a su madre en su apartamento en El Bronx (NYC). En abril un hispano fue acusado de matar brutalmente a su novia en Harlem (NYC). Luego se supo que había sido deportado por tráfico de drogas en 2002, pero volvió al país, según los fiscales.

Estar en una relación abusiva es complicado. El amor, los niños, la familia, la comunidad, el dinero, la seguridad – irse nunca es tan facil. — Office to End Domestic and Gender-Based Violence (@nycendgbv) April 11, 2022

