Simone Biles y Novak Djokovic fueron nombrados como los deportistas de 2023, según la AIPS

La Asociación Internacional de la Prensa Deportiva (AIPS) ha nombrado a la gimnasta estadounidense Simone Biles y al tenista serbio Novak Djokovic como los deportistas del año 2023.

En una votación que contó con la participación de 405 periodistas de 107 países, Biles y Djokovic fueron elegidos como los mejores deportistas femenino y masculino, respectivamente.

Biles ha tenido un año 2023 memorable al obtener el primer puesto con un total de 353 votos. En segunda posición se ubicó la mediofondista keniana Faith Kipyegon, con 329 votos, y en tercer lugar la futbolista española Aitana Bonmati, con 297 votos.

El año pasado, Biles enfrentó un desafío significativo al retirarse de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 debido a problemas de salud mental, lo que la privó de defender su título olímpico en el concurso general. Tras dos años fuera de la competición y a una edad que en su disciplina empezaba a ser considerada madura (25 años), su regreso parecía incierto. Sin embargo, volvió con determinación a los Campeonatos del Mundo, demostrando su fuerza y ganando el torneo.

Por otro lado, Djokovic se alzó con el primer lugar en la votación de este año al acumular 616 puntos, superando al saltador de pértiga sueco Armand Duplantis con 335 puntos y al futbolista argentino Lionel Messi, en tercer lugar con 277 puntos.

En una entrevista con L’Equipe, Djokovic expresó su deseo de seguir mejorando cada día y su objetivo inicial es defender su título en el Abierto de Australia en enero de 2024, un logro que obtuvo el año anterior.

Uno de los momentos destacados de la entrevista fue cuando se le preguntó si él es el verdadero GOAT (‘Mejor de Todos los Tiempos’). Djokovic respondió con humildad y firmeza: ‘Hay tres posibles respuestas a esa pregunta. La primera sería afirmar que sí, que soy el mejor, pero algunos lo verían como arrogancia. La segunda opción sería mostrar total humildad y decir que no lo soy, lo cual también es posible. La tercera sería decir que soy quien soy, estoy orgulloso de lo que he logrado. Respeto todas las épocas y opiniones, y dejo el debate del GOAT a los demás. Me quedo con la tercera’, evidenciando su grandeza y respeto por la historia del deporte.

