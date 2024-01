Gobernador Sununu dice que eliminar a Trump de la boleta le permite jugar la “carta de víctima”

El gobernador de New Hampshire, el republicano Chris Sununu, dijo que la decisión de Maine de eliminar al expresidente Trump de la boleta primaria de 2024 tiene motivaciones políticas. Y aseguró que, al intentar descalificarlo, le permiten jugar la “carta de la víctima”.

Sununum un habitual crítico del expresidente Trump, dijo el domingo en el programa “State of the Union” de CNN que la Secretaria de Estado de Maine, Shenna Bellows, estaba motivada para sacar a Trump de la boleta electoral debido a sus propios objetivos profesionales.

“Mire, si hubiera alguna validez en mantener a Trump fuera de las urnas, veríamos a otros 48 estados tratando de hacer lo mismo”, dijo Sununu. “Personalmente, creo que esto tiene una motivación muy política por parte del secretario de Estado de Maine: Trump debería estar en la boleta electoral. Todo el mundo entiende eso”.

Hay que recordar que Bellows se convirtió en la primera funcionaria estatal que destituye a un candidato presidencial.

“Esta es una política que creo que tiene aspiraciones políticas en el futuro y está tratando de hacerse un nombre”, agregó Sununu. “Todo el mundo sólo espera que… la Corte Suprema de Estados Unidos se involucre, anule lo que Maine y Colorado están tratando de hacer, se asegure de que Trump esté en las boletas electorales en 50 estados y sigamos adelante”.

Convertir a Trump en un mártir

Cuando le preguntaron si está de acuerdo con algunos republicanos, como el candidato presidencial republicano Chris Christie, que sostienen que sacar a Trump de la boleta lo convertiría en un “mártir”, Sununu respondió: “Por supuesto”.

“Esto sólo… aumentaría su oportunidad de jugar esa carta de víctima en el futuro cuando lleguemos a las primarias”, añadió. “No es de ninguna ayuda y simplemente no creo que sea correcto”.

Sununu, quien respaldó a Nikki Haley en las primarias republicanas a principios de este mes, aseveró que la Corte Suprema “probablemente revocará ambas impugnaciones” y Trump podrá aparecer en los 50 estados, “para que Nikki Haley pueda vencerlo en los 50 estados”, dijo.

Reconoció el error de Haley

Durante la entrevista en “State of the Union” le preguntaron al gobernador de New Hampshire sobre la polémica en torno a las declaraciones de Haley sobre la Guerra Civil, en la que ignoró mencionar la esclavitud como causa de la misma.

Sununu aseguró que si bien la respuesta inicial de Haley en un evento la semana pasada fue un “error”, ella limpió sus comentarios rápidamente y los convirtió en “no-asunto”.

“Bueno, mira, ella lo aclaró rápido, ¿verdad? Obviamente, si es necesario aclarar algo un poco, desearías haberlo dicho de manera un poco diferente la primera vez, pero se aclaró rápidamente”, dijo Sununu. “Es un asunto absolutamente irrelevante. Ella dijo, como tú dijiste, por supuesto que era esclavitud”.

“Creo que estaba hablando más de las libertades que queremos para todos los estadounidenses y las lecciones que se derivan de eso en el futuro. Así que sí, creo que se saltó lo obvio”, añadió. “Y sí, supongo que la prensa y la gente querían escucharla volver a lo obvio sobre la esclavitud. Ella lo aclaró de inmediato y todos seguimos adelante”.

Ante la insistencia de la periodista de CNN para que aclarase si consideraba que el comentario de Haley fue un error, Sununu los reconoció: “Quiero decir, sí. Si tienes que aclarar una respuesta, dices, vaya, supongo que debería haber respondido de otra manera. Vamos a aclararlo, así que sí, claro”.

Con información de The Hill y NBC News.

