Haley rectifica luego de las críticas por no mencionar la esclavitud como causa de la Guerra Civil

La candidata presidencial republicana, Nikki Haley, intentó aclarar este jueves unos comentarios polémicos que han generado una ola de críticas en su contra en los que no mencionó la esclavitud como la causa de la Guerra Civil.

“Por supuesto, la Guerra Civil tuvo que ver con la esclavitud”, dijo Haley en una entrevista radiofónica de New Hampshire, según recogió The Hill. “Lo sabemos. Esa es la parte fácil. Lo que estaba diciendo es ¿qué significa para nosotros hoy? Lo que significa para nosotros hoy tiene que ver con la libertad. De eso se trataba”.

Más tarde, según informó el New Hampshire Journal, la candidata republicana acusó sin pruebas al votante que le preguntó sobre la causa de la Guerra Civil de ser una “planta demócrata”.

“Biden y los demócratas siguen enviando plantas demócratas para que hagan cosas como esta para que los medios reaccionen”, dijo la republicana. “Sabemos cuando están allí, sabemos lo que están haciendo. ¿Por qué Biden hace eso? ¿Por qué no se lo hace a ningún otro candidato? Es porque sabe que lo derroto por dos dígitos”.

Y añadió: “También es porque saben que quieren competir contra Trump. Están tratando de ayudar a Trump, han intentado ayudar a Trump todo este tiempo”.

Por esa misma razón, argumentó, el votante no se identificó ante los periodistas.

“Esto es lo que hacen, y estoy tratando de devolverles las preguntas. En este caso, esto es lo que pasó, pero sí, esto es lo que están haciendo. Y si notas que no mencionó nada sobre la esclavitud, no habló de eso, porque esa no era la intención. Esa nunca fue su intención”, aseguró Haley.

¿Cuál fue la polémica?

La exgobernadora de Carolina del Sur y embajadora de las Naciones Unidas, fue criticada el miércoles por la noche después de que un votante le preguntara directamente a Haley: “¿Cuál fue la causa de la Guerra Civil?”, a lo que ella dio una respuesta larga, ignorando mencionar la esclavitud, que fue el motivo de la Guerra.

“Creo que la causa de la Guerra Civil fue básicamente cómo iba a funcionar el gobierno: las libertades y lo que la gente podía y no podía hacer”, dijo Haley al comienzo de su respuesta.

“Necesitamos tener capitalismo. Necesitamos tener libertad económica. Necesitamos asegurarnos de hacer todo lo posible para que las personas tengan libertad de expresión, libertad de religión, libertad de hacer o ser lo que quieran sin que el gobierno se interponga en su camino”, continuó en su larga respuesta.

Después de que el votante respondió diciendo que le parecía “sorprendente” que Haley no hubiera usado la palabra “esclavitud” en ningún momento de su respuesta, la candidata le repreguntó: “¿Qué quieres que diga sobre la esclavitud?”.

Críticas bipartidistas

Luego del intercambio de Haley con el votante, varios líderes, tanto demócratas como republicanos, salieron a criticar a la exembajadora.

El presidente Joe Biden respondió con una publicación en X, diciendo: “Se trataba de esclavitud”.

Mientras que el presidente del Comité Nacional Demócrata, Jaime Harrison, dijo en un comunicado: “Esto no es difícil: condenar la esclavitud es la base para cualquiera que quiera ser presidente de Estados Unidos”.

Por el lado republicano, el PAC que respalda al expresidente Donald Trump comentó que Haley “claramente no está lista para el horario estelar”.

“Nikki Haley está luchando. Haley no pudo decir que la Guerra Civil fue sobre esclavitud y cree que Dubuque está en New Hampshire”, escribió el MAGA PAC en un comunicado. “De hecho, Haley ahora afirma que la cuestión de la Guerra Civil era una ‘planta’. El problema es su respuesta, no la pregunta. Haley claramente no está lista para el horario estelar”.

En la misma línea, el también rival de Haley en las primarias republicanas, Ron DeSantis, dijo a los periodistas en Iowa que la explicación de Haley sobre la Guerra Civil era una “ensalada de palabras incomprensibles” y la llamó “una candidata no lista para el horario de máxima audiencia”.

Con información de NBC News.

Sigue leyendo: