Comienza el año con comiendo de manera placentera y saludable con estos consejos

Dentro de los propósitos de Año Nuevo, muchas personas incluyen ir al gimnasio, comer sano y otras tantas metas que se quedan en deseos y no se concretan. Sin embargo, una especialista ofrece varios consejos para cumplir con la meta de comer de manera placentera, y saludable.

El profesor de fisiología humana en la Universidad John Moores de Liverpool, Graeme L. Close, del The Food Programme de la BBC, ofreció siete consejos para mejorar las metas referentes a la alimentación.

Comer más verduras y frutas: este tipo de alimentos están llenos de nutrientes, vitaminas, fibras que ayudan a los requerimientos diarios y mejoran la sensación de saciedad. Close recomienda consumir más espinacas, champiñones, tomates frescos y pimientos rojos, agregándolo a los alimentos como una tortilla.

Aumentar el consumo de proteína conforme vamos envejeciendo, aunque las personas mayores se antojan de cosas dulces y carbohidratos, la recomendación es “más proteínas para contrarrestar la pérdida de masa muscular”, indica BBC.

Organizar y planificar el menú de la semana ayudará a que el hambre no te agarre desprevenido, ya que en la mayoría de los casos cuando tenemos hambre no discriminamos los alimentos, y no consumimos las opciones más saludables.

Una gran recomendación para comer menos es organizar tus menús semanales y ser fiel a los horarios en los que te alimentas. Crédito: shutterstock

Una buena hidratación es la clave, sobre todo cuando se trata de agua y no de bebidas edulcoradas o llenas de calorías. Por eso, es preferible evitar los jugos, el alcohol o las gaseosas pueden.

“Los fluidos son necesarios para ayudar a la sangre a transportar los nutrientes y los desechos por el cuerpo y participan también en las reacciones químicas que ocurren en nuestras células”, señala.

Mantenerse hidratado puede reducir el riesgo de insuficiencia cardíaca, una condición crónica que se desarrolla cuando el corazón no bombea suficiente sangre. Crédito: Shutterstock

Evita comer calorías vacías y golosinas, una de las recomendaciones del especialista de la BBC, es mantenerse alejado de las tentaciones del supermercado, sobre todo de elegir esas que son menos saludables.

Hacer ejercicios, forma parte de los hábitos de vida saludable, por lo que los especialistas recomiendan incluir en la rutina diaria algún tipo de actividad física como caminar, correr o hacer yoga.

No rendirse, ni desanimarse. Si consumiste un alimento cargado de calorías y poco saludable, hazlo sin sentir culpa, no te enganches y avanza a comer más saludable la próxima vez.

