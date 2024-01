Ganó un premio de lotería de $400 mil; un año después, no ha podido cobrarlo por culpa de su esposo ludópata

Una mujer que reside en Valencia, España, está viviendo la peor de las pesadillas, luego de que uno de sus más grandes sueños se ha visto truncado, y todo por culpa a un problema de adicción al juego que tiene su esposo.

Fue en 2022 cuando Sandra Tuccelli recibió la buena noticia de que el billete que compró para el sorteo de Navidad de la lotería española ONCE, había sido el ganador de un premio equivalente a unos $440,000 dólares.

Pero según informa el diario español ABC, Tuccelli no ha podido cobrar su premio, y todo por culpa del problema de su marido. La mujer acudió a las oficinas de lotería hace unos meses a reclamarlo y ahí le indicaron que no se lo darían, ya que el sistema de loterías en España tiene un mecanismo para limitar la participación en los sorteos de las personas adictas a los juegos de azar que estén inscritas en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego.

Este sistema, jurídicamente, impide que estas personas puedan reclamar cualquier premio de lotería que sea superior a los $2,200.

Una pesadilla el no poder cobrar su premio de lotería por culpa de su esposo

Ante esta situación, Tuccelli se ha defendido argumentando que el ticket originalmente lo compró ella para regalárselo a su madre; sin embargo, decidió quedárselo. Además, ha decidido interponer una demanda en contra de la organización benéfica que organiza el sorteo de lotería, para así tratar de obtener su dinero por la vía penal.

“Todavía me levanto con pesadillas por las noches, soñando con que esto no es verdad. No hay día que no me acuerde de que no he podido cobrar mi premio”, declaró la afectada en entrevista al medio antes citado.

Por su parte, la ONCE indicó entender lo que está viviendo la mujer, pero le han pedido ser “más comprensiva” y que espera a que sea la justicia quien decida si se le otorga el premio o no. Pero la afectada los acusa de comportamiento burocrático y prepotente hacia ella.

“La actuación de superioridad y pasotismo que tiene la ONCE me hace pensar que lo tiene muy claro… Me llegaron a decir que no gastara el dinero en abogados”, agregó.

Tuccelli trabaja como mesera de un bar, indicando que el premio de lotería le sería de mucha ayuda para ayudar a su familia, en especial a su hijo.

Si los tribunales no le otorgan la razón a la mujer, el dinero del premio podría destinarse a “los fines sociales de la organización”, según el reglamento interno de ONCE.

Sigue leyendo:

* Ganó un premio de $40 mil en la lotería, pero terminó perdiendo parte de su jubilación

* Jugador de lotería en Massachusetts reclama $100,000 de premio mayor a pocas semanas de que boleto expirara

* Jugadora de lotería elige cobrar solo $390 mil en lugar de que le den $25 mil al año de por vida