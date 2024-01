Lionel Messi recordó viejas épocas en Barcelona en una foto que publicó Ronaldinho en Instagram

El astro argentino Lionel Messi y Ronaldinho compartieron equipo en el FC Barcelona, mostrando toda su magía desde el primer momento que jugaron juntos en el Camp Nou.

Messi debutó y sumó sus primeros minutos en el cuadro español desde el 16 de octubre de 2004, donde recibió la tutela del brasileño que se encontraba en un impresionante nivel.

En cada oportunidad que se presenta, ambos protagonistas exponen el cariño que se tienen mutuamente y esta vez fue el argentino quien comentó una publicación de Dinho en las redes sociales.

En esta oportunidad Ronaldinho publicó la primera imagen de 2024 en su perfil de Instagram y volvió al pasado para rememorar cuando todavía defendía la camiseta del Blaugrana. “No más vacaciones… Hora de trabajar jajaja ¡¡¡Pronto anunciaré los próximos capítulos de esta aventura!!!”, redactó junto a la imagen en la que se lo ve en un gran estado físico caminando por un sector del club español con una toalla roja alrededor de su cuello, con el short arremangado y una camiseta azul.

Lo que nadie imaginó es que Lionel aparecería en la caja de comentarios para revivir con nostalgia aquellos días. “¡Qué foto! Esas caminatas del vestuario al campo de La Masía tomando café. Jajajaja”, escribió Messi.

Amistad forjada en Barcelona

Ronaldinho llegó al Barcelona como una megaestrella en 2003, cuando Messi ni siquiera formaba parte del plantel profesional. Sin embargo, más adelante tuvo la oportunidad de compartir una temporada y media junto a La Pulga.

Incluso, él le dio la primera asistencia al delantero argentino quien luego se destacaría y se convertiría en el máximo artillero de la historia del club catalán. “Soy amigo de Leo, no somos de estar hablando todos los días, pero siempre que tenemos la posibilidad nos hablamos”, comentó en su momento.

“Luego fuimos amigos, empezamos a jugar juntos y nos llevamos muy bien. Él llegó siendo diferente a todos los demás, y hablamos con Rijkaard para que viniera a entrenar con nosotros, fue todo muy rápido. Tuve la suerte de darle el pase de su primer gol. Con el tiempo, es muy bonito ver de tan cerca a alguien que empieza y que luego conquista el mundo”, recordó años atrás el brasileño aquella relación con ese pequeño argentino que llegaba desde La Masía.

Messi mostró sus palabras más agradecidas en 2018, cuando el hombre que lo guio en sus primeros pasos anunció su retiro del fútbol profesional: “Como siempre dije, aprendí mucho a tu lado. Siempre te estaré agradecido por lo fácil que me hiciste todo cuando llegué al vestuario. Tuve la suerte compartir muchas cosas con vos y me alegro muchísimo porque, además de un fenómeno con la pelota, sos una grandísima persona y eso es lo más importante. Aunque decidas irte, el fútbol no se olvidará de tu sonrisa jamás. Todo lo mejor, Ronnie”.

