Rafael Nadal vuelve después de casi un año de inactividad y vence en el Torneo de Brisbane

La leyenda viva del tenis mundial, Rafael Nadal, regresó este martes a sus 37 años a la disciplina tras una ausencia que se extendió a lo largo de casi un año (11 meses y medio) por una grave lesión para vencer al austríaco Dominic Thiem por 7-5 y 6-1 en la primera ronda del torneo de Brisbane, que sirve como antesala para el Australian Open.

De manera contundente y recordando sus mejores momentos con la raqueta Nadal demostró que ya se encuentra recuperado de la molestia y en menos de una hora y media terminó despachando a Thiem para acceder a la segunda ronda de la competición.

Con una respuesta rápida y un revés que no perdió velocidad el ganador de 22 Grand Slam, no sufrió en ningún momento ante Thiem, que solo se limitó a luchar y poner resistencia en el primer set porque en el segundo el español fue avasallante y no cometió errores.

Para la segunda fase de Brisbane ya Nadal conoce su próximo rival que será el local australiano Jason Kubler, que venció a primera hora al 8vo favorito, el ruso Aslan Karatsev, quien se retiró por lesión a pesar de haber igualado con tie break el segundo set (6-7 [4]) tras haber caído en el primero (6-4).

Sobre el partido Nadal habló con los medios de comunicación sobre lo que fue su retorno, cómo se sintió después de casi un año de regresar a las canchas y lo que viene a futuro.

“Solo ha sido un buen comienzo. Es verdad que después de tanto tiempo, después de un año, he jugado muy bien y sobre todo con todo lo que ha pasado y las circunstancias en las que he llegado hasta aquí”, recordó, explicando que tuvo sensaciones “muy positivas”.

El revés de Nadal lució como en sus mejores tiempos ante Thiem. FOTO: Bradley Kanaris/Getty Images. Crédito: Bradley Kanaris | Getty Images

A pesar de su buen arranque Nadal no se pone presiones sobre tener que volver a ser competitivo de inmediato. El ibérico resaltó que la competitividad puede llegar próximamente pero no es cuestión de un solo encuentro.

“Si vuelvo a ser competitivo, genial. Será una sorpresa también. Ese es mi único objetivo, ser en un par de meses competitivo. Hay que ir día a día. Esto solo ha sido un partido. Si puedo entrenar al nivel que necesito y juego partidos las posibilidades de volver a ser competitivo antes son más altas pero si vuelvo a tener problemas todo será más complicado, más duro”, añadió.

Nadal también dijo que es necesario más rodaje para recuperar su movilidad con la raqueta, asegurando que aunque es imposible olvidarse de como jugar tenis sí es complicado el tiempo de inactividad para que todo pueda ser como antes.

“Evidentemente no se me ha olvidado jugar al tenis, pero lo difícil es ponerlo en práctica en un partido. Necesitas recuperar el movimiento y eso lleva tiempo”, expresó.

“Cualquier cosa puede ocurrir después de mucho tiempo sin jugar un partido. Saltas a pista y te esperas cualquier cosa. Cosas increíbles o desastres. Un día malo o bueno. Venía sin demasiadas expectativas. Es normal en una situación como esta tener más nervios de lo normal. Tienes dudas del estado físico. Tenía duda de cómo podía salir todo, que también podía salir mal y eso me preocupaba”, explicó.

Rafael Nadal durante la conferencia de prensa posterior al encuentro con Dominic Thiem. FOTO: PATRICK HAMILTON/AFP via Getty Images. Crédito: PATRICK HAMILTON | AFP / Getty Images

Por último ratificó su felicidad por la recuperación y espera continuar de buena manera en Brisbane, en una previa al primer Grand Slam del año.

“Es un día feliz para mí y mañana tengo el día para entrenar. Estoy encantado de volver a jugar otro día más”, indicó el balear.

La victoria ante Thiem representó su victoria número 1,069 en su carrera en el tenis, con la cual superó a Ivan Lendl y ascendió al cuarto lugar de la lista con más victorias en el reglón masculino histórico.

