Amber Heard volvió a las redes sociales para agradecer a sus fans por el apoyo para Aquaman 2

Luego de alejarse de sus redes sociales tras el tan sonado juicio en el que “enfrentó” a su ex pareja Johnny Depp, Amber Heard volvió, a través de su cuenta de Instagram, con un mensaje de agradecimiento a sus fanáticos.

En la publicación de la intérprete de “Machete Kills”, señaló sentirse agradecida con sus seguidores y el “peso” que ejercieron para que su personaje en la saga de Aquaman, Mera, fuera incluida en la nueva cinta.

Después de todo este tiempo, Aquaman 2 causó sensación (lo siento, es demasiado fácil). Gracias a todos mis fans por el abrumador apoyo y amor en el regreso de Mera (Aquaman). Muchas gracias” Amber Heard – Actriz

Cabe recordar que la misma Heard señaló, ante el tribunal durante su juicio por difamación en 2022, que Warner Bros. había decidido “eliminar” su personaje de la secuela del Rey de Atlantis por las consecuencias del juicio que sostuvo con Depp.

¿La aparición de Amber Heard afectó a Aquaman 2?

La segunda parte del héroe acuático de DC, Aquaman: The Last Kingdom, fue lanzada hace apenas unas semanas. Sin embargo la cinta no ha gozado del éxito esperado para una cinta de estas magnitudes por diversas razones.

Cabe recordar que hasta el día de su estreno, la inclusión y aparición de Amber Heard, como la pareja de Arthur Curry, interpretado por Jason Momoa, era una total incógnita. Sin embargo, y gracias a las mismas palabras de la actriz estadounidense, podemos saber que Amber logró ser incluida en la nueva película de James Wan pero con una reducción considerable en su aparición.

Es importante señalar que luego de que Heard “perdiera” el tan sonado juicio que mantuvo con Depp en 2022, la actriz fue fuertemente señalada por un gran sector de la población así como por diversos medios. Ante esto, la misma producción de Aquaman, a través de su director, señaló que la trama de la segunda cinta siempre estuvo enfocada en la relación entre Momoa y el actor Patrick Wilson, quien interpreta al malvado hermano del héroe, Master Ocean, por lo que las escenas de Heard se reducirían.

A lo anterior se suman las declaraciones hechas por la misma Heard, quien señaló, antes de la premiere de la cinta, que Momoa se vestía como Depp en la producción de la cinta como una forma de “ahuyentarla” además de no contar con el apoyo de Wan en ningún momento.

Amber Heard agradeció a sus fans por el apoyo brindado. Crédito: AFP / Getty Images

A pesar de todo lo anterior, la poca participación de Amber Heard parece solo otro de los tantos problemas a los que se enfrentó la película, como la disolución del antiguo universo cinematográfico de DC para dar vida a uno nuevo a cargo de James Gunn, la cual solo ha logrado recaudar un poco más de $80 millones de dólares en todo el mundo. Cabe recordar que la primera cinta logró cosechar más de $1000 millones de dólares.

