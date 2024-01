Desde la AFA proponen retirar el dorsal “10” de la Selección Argentina cuando Lionel Messi se retire

Desde los inicios del fútbol se ha asociado el dorsal “10” al mejor jugador de la cancha. El más talentoso y habilidoso del equipo, por lo general lleva puesto en la parte de atrás de su camiseta este número. En el caso de la Selección Argentina no ha sido la excepción.

Pues dos de los mejores jugadores de la historia han tenido en su espalda la “10”. Por un lado Diego Armando Maradona, quien ganó el Mundial de 1986, era amo y señor de este número. 36 años más tarde, otro “10” se hizo con la Copa del Mundo, pues en 2022 Lionel Messi emuló al Diego.

La hazaña de Messi con la Albiceleste es vista como una de las más grandes en la historia del deporte argentino. Es por eso que desde la Asociación de Fútbol Argentino, proponen retirar el número “10” del equipo, una vez que el capitán se retire del fútbol.

Así lo comentó el presidente de la AFA, Claudio Tapia, recientemente para el diario Sport. “Cuando Messi se retire de la selección, no permitiremos que nadie más lleve el número 10 después de él. Éste número será retirado de por vida en su honor. Es lo menos que podemos hacer por él”, expresó el máximo dirigente del organismo.

Diego Maradona y Lionel Messi; ambos usaron la camiseta “10” y ganaron la Copa del Mundo / Getty Images Crédito: AFP / Getty Images

Sin embargo, esta propuesta del presidente de la AFA está un poco complicada de cumplir debido a una norma de la FIFA. La cual le exige a las selecciones distribuir los dorsales de forma correlativa del 1 al 23. Incluso en 2001, con Julio Grondona como dirigente de la asociación argentina, también propuso retirar el dorsal “10” en homenaje a Diego Maradona, propuesta que no pudo llevarse a cabo.

Historial de jugadores argentinos que han usado el dorsal “10”

Lionel Messi usó por primera vez una camiseta de la Selección Argentina con el dorsal “10” el 29 de marzo de 2009. En aquella ocasión, la Albiceleste goleó a Venezuela 4-0 en partido correspondiente a la fecha 12 de las Eliminatorias Conmebol para el Mundial de Sudáfrica 2010.

Desde entonces Messi ha sido el amo y señor de la camiseta. A excepción de encuentros en los que no fue convocado por lesión. Jugadores como Ever Banega, Sergio Aguero, Ángel Di María, Ángel Correa y Javier Pastore; fueron los que usaron la “10” en calidad de préstamo mientras el rosarino no estaba en la convocatoria.

La camiseta con la “10” la heredó Messi de Juan Román Riquelme, quien la usó por cuatro años en la selección. Antes del exjugador de Boca la llegaron a ostentar leyendas como Pablo Aimar, Ariel Ortega, Marcelo Gallardo, Diego Maradona y Mario Kempes.

