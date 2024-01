FOTOS: Harry Styles es captado en El Caribe en medio de críticas por los altos precios de sus productos

Harry Styles ha iniciado el año disfrutando de unas merecidas vacaciones en las azuladas aguas de El Caribe. Y es que gracias a diversas fotografías difundidas en redes sociales por los fanáticos del cantante, se pudo ver al intérprete de “Watermelon Sugar” nadando y gozando del hermoso clima de la región.

En las imágenes compartidas, se puede ver a Styles caminando, con el torso desnudo, en la orilla del mar. De igual manera, es notoria la alegría que el ex integrante de One Direction esboza en esta breve pausa en su agitada agenda.

Asimismo, y gracias a otra publicación, se pudo ver al cantante de “Sign of the Times” lucir un nuevo look que se aleja un poco de su clásico estilo. Sin embargo, las vacaciones de Styles han sido tomadas, por otro grupo de fanáticos, como una forma de escape ante la diversidad de críticas que ha recibido durante las últimas semanas.

¿Por qué Harry Styles ha sido criticado de manera reciente?

Hace tan solo unos meses, el intérprete de “Adore You” siguió el ejemplo de un gran número de luminarias que han decidido expandir su fama y llevar su éxito al plano comercial. Por lo anterior, lanzó su nueva marca de productos de belleza llamada “Pleasing”.

Entre la variedad de productos se encuentran diversos elementos como barnices de uñas, maquillaje así como varias fragancias. Sin embargo, y a pesar de que a semanas de su lanzamiento los productos se agotaron en muy poco tiempo, el también actor no se ha salvado de un gran número de críticas por los altos precios de su línea.

Cabe recordar que la misma marca, durante su lanzamiento, se catalogó como una línea que asegura “ser para todas las edades y bolsillos”. A pesar de esto, un gran número de fanáticos del músico han alzado su voz a través de las redes sociales para señalar que algunas de sus fragancias superan los $100 dólares.

De igual manera, el actor de “Eternals” fue señalado de “vender” velas aromáticas de sus propias fragancias a un precio sumamente alto y complicado de pagar para un gran número de sus seguidores.

Harry Styles fue criticado por los altos precios de sus productos de belleza. Crédito: AFP / Getty Images

Aunado a lo anterior, diversos expertos en materia de belleza han señalado que la marca de Styles carece de originalidad y no ofrece algo más que la imagen y vinculación con Harry Styles.

A pesar de esta serie de críticas y polémicas, y gracias a su nueva marca, Harry Styles se convirtió en la estrella, menor de 30 años, más rica del Reino Unido con una fortuna de más de $130 millones de dólares.

