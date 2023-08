Antigua mansión de Harry Styles se vendió por $6.7 millones de dólares

La antigua mansión del cantante británico Harry Styles en Sunset Strip, Los Ángeles, California, se vendió hace pocas semanas por $6.7 millones de dólares, aunque entró al mercado de bienes raíces en octubre del año pasado por $8 millones de dólares.

No se sabe cuál fue la razón por la que la propiedad se tardó casi un año en venderse, pues cuenta con todas las comodidades y lujos de las propiedades de una estrellas en Los Ángeles.

Pero no es la primera vez que esta vivienda no logra venderse, hay que recordar que Styles compró el lugar en 2016 por más de $6 millones de dólares y en 2017 intentó venderla $8.49 millones de dólares, pero no lo logró.

Finalmente se deshizo de la vivienda en 2019 por apenas $6 millones de dólares, lo que significó una perdida para el exintegrante de la banda One Direction.

Según medios especializados, en ese momento el comprador fue una entidad corporativa vinculada al empresario tecnológico de Singapur, Patrick Y. Grove, quien fue el mismo que recibió los $6.7 millones de dólares recientemente.

La propiedad recién vendida fue construida en 1946, pero desde entonces se ha reformado en varias oportunidades para lograr que sus espacios sigan cumpliendo con las necesidades actuales.

Su casa principal tiene una extensión de 4,401 pies cuadrados distribuidos en cuatro habitaciones, seis baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, sala de cine, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Entre las características que más llaman la atención está su privacidad, pues el lugar está rodeado de grandes árboles y bambú. También se debe decir que sus grandes ventanales de piso a techo ofrecen una vista privilegiada de la zona.

También hay unas terrazas, las cuales son un espacio ideal para tomar el sol y relajarse. En el patio hay una piscina y espacio suficiente para compartir con familiares y amigos.

Adicional a la casa principal hay un garaje con capacidad para dos vehículos.

Por los momentos no se sabe quién es el nuevo comprador de la propiedad ni cuáles son los planes que tiene para el lugar.

Sigue leyendo:

• La cantante Halsey pagó $2.5 millones de dólares por una mansión en Laurel Canyon

• Ashley Benson muestra el resultado de la remodelación en su casa de Los Feliz

• El rapero RZA pagó $9.8 millones de dólares por una mansión en Malibú