Kim Kardashian ha convertido el patio de su mansión en el Polo Norte

La estrella de la televisión Kim Kardashian ha sido noticia nuevamente a causa de sus excentricidades. Recientemente compartió un video en su cuenta de Instagram donde muestra el patio de su mansión en Hidden Hills, California, complemente cubierto de nieve.

¿El problema? No ha ocurrido una fuerte nevada en el estado de California, por lo que la nieve no es real y la forma en que lo hizo posible no es del todo amigable con el ambiente.

Otros también dejaron comentarios negativos en el video, en ellos critican a la socialité por gastar tanto dinero en este tipo de cosas sin pensar que hay personas en el mundo que lo necesitan.

Sin embargo, para la empresaria, sus cuatro hijos y el resto de la familia esta decoración ha sido todo un éxito que les ha permitido hacer sesiones fotográficas y sentirse en el Polo Norte sin necesidad de viaje en trineo.

La misma Kardashian ha descrito el lugar como “el país de las maravillas de invierno”.

Este no es el primer video donde la exesposa del rapero Kanye West comparte detalles de su decoración navideña, pues este año se esmeró en que cada espacio fuera mágica.

Primero mostró una habitación de la casa que fue decorado con varios pinos de Navidad, cada uno decorado con temáticas llamativas diferentes entre sí. Esto llamó la atención porque es opuesto al estilo minimalista al que Kim tiene a todos acostumbrados.

Poco después compartió otro video donde muestra más a detalles todos los espacios de la vivienda valorada en $60 millones de dólares; sin embargo para ese momento el lugar aún no era un paraíso nevado.

