Olga Tañón: “El milagro de Gaby fue cuando empezó con un suplemento natural que la vida nos regaló”

La intérprete de “Es Mentiroso”, Olga Tañón, conversó con el periodista Gustavo Adolfo Infante para el programa “De Primera Mano”, en donde habló del milagro que ha recibido su familia en cuanto a la salud de su hija Gaby.

Según reportó Mezcal TV, la salsera recordó que cuando Gaby tenía que ser hospitalizada de seis a ocho veces por año y reveló que desde que descubrió el remedio se han notado cambios físicos, cognitivos y emocionales

La cantante dijo: “El milagro más grande de Gaby fue cuando empezó con un suplemento natural que la vida nos regaló. Han pasado más de siete años y la niña ya no ha vuelto al hospital y es una persona completamente diferente. Ha impactado en sus conexiones neuronales y ya puedo tener una conversación normal con ella”.

Por último, la cantante confesó que cuando su hija nació no pudo realizar una gira como a ella le hubiera gustado por tener que atender sus necesidades, pero ahora puede irse con ella sin tener que preocuparse por su salud.

Olga Tañón recuerda sus batallas con la dislexia

Aunque Olga Tañón procura compartir su día a día a través de las redes sociales, fue a través de esta que hace algunos años habló sobre sus batallas con la dislexia.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, ésta contó: “Desde niña me preguntaba el por qué no me podía concentrar al querer leer un libro. Leer un teleprompter me da muchísimo trabajo por que comienzo bien y de momento veo como las letras bailan y no se dejan de mover”.

“A la hora de escribir se me hace complicado pues escribo en ocasiones la misma palabra de diferente forma. Por favor jamás me digas que te lea números siempre los digo al revés. Descubrí que soy disléxica cuando tenia mas de 30 años y siempre lo trataba de ocultar por no saber que era lo que pasaba en mi mente. Luego de que me enteré llore y llore por que todo lo extrañamente vivido tenía un nombre”, concluyó Tañón.

