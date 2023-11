Olga Tañón decoró su hogar con varios árboles de Navidad

El año pasado Olga Tañón sorprendió a todos al decorar su casa de Navidad en septiembre; sin embargo este año no se ha apurado tanto y ha compartido el resultado final hace apenas un par de días.

La cantante puertorriqueña mostró su decoración navideña a través de un cómico video, el cual publicó en su cuenta de Instagram. En el mismo video bromea diciendo: “No fui la primera pero aquí sigo”.

Durante todo el video se ve a Tañón bailando feliz en diferentes espacios de su hogar, todo acompañado por un fondo musical: ‘All I Want for Christmas Is You’ de Mariah Carey.

El protagonista este año son los árboles de Navidad, hay muchos con diferentes decoraciones y de diferentes tamaños. Estos están ubicados en varios espacios de la gran propiedad en Florida.

Algunos de los árboles son bastante simple: de color verde y con luces. Pero otros están decorados con grandes lazos, peluches, esferas y otros adornos llamativos.

La chimenea de la gran propiedad también fue decorada con guirnaldas y las tradicionales botas de Santa Claus, donde seguro dejarán algunos regalos en día de Noche Buena.

También tiene un gran nacimiento, el cual resalta por la originalidad de sus figuras.

En el área de la piscina también hay un gran muñeco inflable en forma de duende, algo que sin duda resalta en el gran patio trasero.

Sigue leyendo:

• En cadena de oración por Olga Tañón: la cantante puertorriqueña está desolada por el fallecimiento de su hermano

• Jorge Ramos a sus 65 años muestra el ritmo que lleva en la sangre con el ‘tongontingon’ junto a Olga Tañón

• Pese a que la muerte de su madre ocurrió en 2017, Olga Tañón dice que sigue siendo su mayor inspiración