La Divaza habla de su estrategia para ‘La Casa de los Famosos 4’

Pedro Luis Joao Figueira Álvarez, mejor conocido como ‘La Divaza’, cuenta los días para el lanzamiento del reality show ‘La Casa de los Famosos’, que transmite Telemundo y por eso ha revelado algunos detalles de cómo se prepara para la competencia en la que compartirá con un grupo de celebridades de distintas nacionalidades.

Durante una entrevista con el programa ‘La Mesa Caliente’, el influencer venezolano dijo: “Es hora de La Divaza en Telemundo, gracias por la invitación, queridas”.

Luego de esto, el creador de contenido dijo que ha estudiado a varios de sus rivales para ganar el premio. “Yo estoy preparándome, estoy aquí, acabo de llegar a la Ciudad de México, estaba en Venezuela, estoy estudiando a mis oponentes, a mis candidatas y a mis compañeras. Definitivamente esta es una nueva oportunidad y vamos a ver con qué nos va a salir esta nueva temporada, yo estoy preparada, voy a estar dando lo mejor de mí y es hora de que La Divaza en ‘La Casa de los Famosos’ se dé con fuerza”.

La Divaza habla de ‘La Casa de los Famosos 4’

Myrka Dellanos le preguntó cuál cree que serán sus aportes al programa y ante esto, indicó: “Mi personalidad, mi divinura, mi lindura y por supuesto lo diva, mi amor, es que La Divaza en ‘La Casa de los Famosos’ es una vaina que hay que verla”.

La otra pregunta fue la de Giselle Blondet, quien se mostró intrigada por el número de maletas que se llevará y él respondió: “Yo me voy a llevar 35 maletas, ya estoy hablando con producción que me tienen que dejar. Me dijeron y que dos y yo las quemé, yo les dije ‘no, mi amor, ¿cómo que dos? Yo necesito 30’”.

Aylín Mujica le consultó a La Divaza cuál cree que sería la razón por la que se molestaría con alguien dentro de la casa y él le explicó que si se muestran falsos con él.

“La que se meta conmigo, yo la voy a estar estartelando 24/7, mi amor. Yo no me dejo, no voy a entrar en cosas, pero la que se meta conmigo, ella va a saber”, comentó.

El venezolano confirmó que le gustaría compartir la suite del líder, si llega a ganar, con el actor Gregorio Pernía.

También confirmó que no conoce en persona a los participantes, pero que hay quienes le han escrito para hacer equipos, pero esto es algo que no lo emociona mucho, pues cree que si hay que hacer una estrategia debe plantearse dentro del programa de telerrealidad.

Sigue leyendo:

· ¿Cómo vencer y salir ganador de La Casa de los Famosos? Esto es lo que las celebridades deben saber

· Carlos Calderón, Aleska Génesis, Shirley Arica y Frida Sofía: ¿Entrarán a La Casa de los Famosos 4?

· ¿Cuántas maletas se llevará La Divaza a ‘La Casa de los Famosos’?