¿Cómo vencer y salir ganador de La Casa de los Famosos? Esto es lo que las celebridades deben saber

Hemos conversado, de momento, con varias de las celebridades confirmadas por Telemundo para la cuarta temporada de “La Casa de los Famosos”, y nos hemos dado cuenta de que muchos entienden el concepto y la dinámica de este reality, pero pocos dimensionan las situaciones que vivirán dentro de la casa y el efecto que éstas llegan a tener en la forma de reaccionar y percibir la realidad que tiene el ser humano -ellos- en circunstancias como éstas.

Esta es la cuarta temporada que presenta Telemundo y durante todas las ediciones previas hemos podido conver con los famosos elegidos para el proyecto. Hemos platicado con ellos tanto antes de que entren al reality como cuando salen de éste, ya sea por eliminación o como ganadores de los $200,000 dólares. Y todos, por igual, viven la misma experiencia una vez conectan con la realidad y se encuentran con el amor o el rechazo del público televidente: sorpresa e incredulidad.

El problema dentro del show es que todos creen estar en el bando correcto, por las valoraciones que hacen del entorno basándose en sus propias apreciaciones morales. Pero cometer errores de juicio es lo más común dentro de este proyecto, así es como hemos visto que los grandes “villanos” de este reality lo pierden todo: Niurka Marcos, Gaby Spanic, Cristina Eustace, Celia Lora, Laura Bozzo, Daniela Navarro, Salvador Zerboni, Paty Navidad, Dania Méndez, La Materialista, Arturo Carmona, entre otros.

Entonces, ¿cuál es el truco?

Antes de seguir y de explicarles en dónde está el truco, tenemos que hacernos esta pregunta: ¿Qué han tenido en común todos los famosos que se han ganado el “odio” y “rechazo” del público dentro de este proyecto? Fácil: todos han creído tener la razón absoluta, asegurando que son los que están en el bando correcto, que son los buenos y que saben más que el resto porque perciben mejor la realidad, este es el primer gran error que comenten todos.

En este proyecto todos los que entran deben entender que en principio no saben nada y que el único momento en el que de verdad entenderán o sabrán si están del lado “bueno de la fuerza” es aceptando las decisiones del público. Los famosos deben entender que ellos no saben nada, que los únicos que sí saben todo es el público. ¿Por qué?, porque sólo el público sabe quién mienten y quién no. Porque el público lo ve todo en el 24/7 y tiene acceso, evidentemente, a todas las conversaciones de cada bando y famoso por igual.

Los fans que siguen “La Casa de los Famosos” y votan para asegurar la permanencia de su favorito no suelen ser ambiguos. Apoyan o no a su famoso con su voto y premian a quien saben merece seguir dentro del juego.

La casa de “La Jefa” -sus habitantes- puede considerar que el nominado es “malo” y que merece salir del reality, ya sea porque consideren que no hace limpieza, porque lo llamen “mueble” o que no da contenido y porque hasta crean que “se hace la víctima”, pero si el público lo regresa con sus votos, una y otra vez, éstos deben entender que el público manda y que ellos saben algo que los habitantes no.

Este es el truco de La Casa de los Famosos y al día de hoy esto es lo que las celebridades que aceptan el reto de Telemundo, aún no han podido entender.

Ejemplos…

En la tercera temporada nominaron a Madison Anderson en casi ocho ocasiones y en todas ellas el público la regresó a la casa. Era evidente que al nominarla de manera consecutiva lograron dos cosas, la primera y más evidente perder un voto y el segundo afianzar el favoritismo del público. Es decir, se aseguraron de convertirla en ganadora y se convirtieron ellos mismos, de manera automática, en villanos de la historia.

Ivonne Montero, durante la segunda temporada, fue tachada por la casa como la famosa que “se hizo la víctima” para llegar a la final, el mismísimo Toni Costa perdió su oportunidad de ganar cuando siguió los pasos de Daniella Navarro y Nacho Casano, en contra de la actriz mexicana. Ellos lograron nominarla frente a gente fuerte dentro del show y ni así pudieron entender el poder que tenía cuando el público la regresaba a la casa, ni ella misma sabía lo que estaba pasando fuera. Ni siquiera lograron entender que la eliminación de Daniella a días era un claro indicativo de que el público prefería a Montero.

El caso de “La Materialista” y Toni Costa

Se puede llegar a la final de muchas maneras y “La Materialista” comprobó que otra forma de saber llegar es manteniendo la paz dentro de la casa y así lograr que nadie la nominara. Pero el público fuera tenía otra idea. En varias ocasiones quisieron eliminarla pero no caía nominada. Por eso esta carta te sirve en ocasiones para llegar a la final, más no necesariamente te sirve para ganar el gran premio.

Toni pasó por lo mismo. Recibió sólo una nominación y luego siguió caminando tranquilo rumbo a la final, pero el público sabía todo lo que había hecho y todo lo que había dicho. Mucho de esto el televidente lo olvidó y/o lo perdonó. Pero su mayor error fue darle la espalda a Ivonne Montero, esto le aseguró al español el cuarto lugar de la segunda temporada en la que Montero salió vencedora.

Luego surge la pregunta: ¿a qué precio quieres llegar a la final? Muchos han estado entre los cinco o cuatro finalistas, pero no todos han llegado teniendo el cariño del público a nivel global. Muchos al día de hoy siguen recibiendo “hate” por todo lo que hicieron dentro de este reality.

¿Qué premia el público?

El público sí agradece que los famosos “hagan contenido”, más no necesariamente a toda costa. Aquí es donde los actores y creadores de contenido deben ser inteligentes y demostrar que realmente entienden qué es lo que el público quiere ver.

Los televidentes aceptan que hayan famosos que quieran ser imparciales y jugar solos, pero respetan esta postura únicamente cuando el habitante va de frente como lo hizo Pepe Gámez. Sí, dentro de la casa los famosos no sabían qué esperar de él, pero éste se aseguró de que el público lo supiera siempre todo.

Esta es la clave para jugar este rol, porque Pepe siempre fue de frente con el público y de igual manera con el resto de famosos al demostrarles que no tenía bando y que no tenía problema en ser nominado por esta decisión. Esto es lo que hizo que Pepe fuera diferente a Toni Costa de cara al público. Y por eso, aunque Pepe y Toni llegaron a la final, uno en tercer lugar y el otro en cuarta posición, la apreciación del público hace que en esta comparativa el actor mexicano salga siempre victorioso frente al papel que desempeñó Costa dentro del reality show.

