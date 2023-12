¿Cuántas maletas se llevará La Divaza a ‘La Casa de los Famosos’?

El creador venezolano de contenido, Pedro Figueira, mejor conocido como La Divaza, habitará en ‘La Casa de los Famosos’, que se acerca al estreno de su cuarta temporada para seguir brindando emociones al público de la cadena Telemundo.

La noticia de que el youtuber formará parte del programa de telerrealidad ha traído mucha emoción, sobre todo por la gran cantidad de seguidores que tiene en las redes sociales, algo que lo podría ayudar a mantenerse por un buen tiempo dentro de la mansión ubicada en México y no en Estados Unidos como muchos quizás puedan pensar.

Días previos al lanzamiento de la nueva entrega, que estará conducida por Nacho Lozano y Jimena Gállego, el influencer habló con el programa ‘Hoy Día’ sobre sus expectativas con esta competencia que ha transformado a muchos artistas por los días de encierro y las pruebas que deben enfrentar, incluyendo los problemas de convivencia.

La Divaza emocionada por entrar a ‘La Casa de los Famosos’

“Estoy demasiado nervioso, estoy emocionado, no sé cómo sentirme. Siento que es de las cosas más grandes que he hecho en mi carrera es La Casa de los Famosos. ¿Tú sabes lo que es eso? Es una cosa impresionante”, dijo.

Acerca del equipaje, La Divaza confirmó: “Me voy a llevar cuánta maleta me dejen a mí. Sí a mí me dejan llevar ocho maletas, yo llevo todos los vestidos que yo pueda entonces vamos a ver, ojalá que sí se pueda”.

Otra de las cosas de las que habló es que si llega a ganar como líder de la semana uno de los primeros a los que gustaría elegir como compañero es el actor colombiano Gregorio Pernía.

La otra de las cosas de las que habló es que no soportará desorden mientras viva en la casa: “La gente que no se baña, imagínate a la gente oliendo mal en esa casa. Y tienen que ser ordenados. La (persona) que no se pare y ordene su cama, yo la voy a quemar”.

Esta temporada de ‘La Casa de los Famosos’ promete llenar a la audiencia de emoción, debido a que los primeros confirmados son artistas con mucha personalidad. En la lista figuran Lupillo Rivera, Thali García, Maripily Rivera, Gregorio Pernía, La Divaza y José Reyes.

En esta edición aumentaron el número de participantes y además durarán más tiempo de lo que solían estar porque ahora habrá más famosos jugando.

‘La Casa de los Famosos’ se ha convertido en un exitoso formato en el que un grupo de celebridades debe conquistar a la audiencia para ganar miles de dólares. En las ediciones anteriores han resultado como ganadoras Alicia Machado, Ivonne Montero y Madison Anderson Berrios.

Esta fórmula también la replicó TelevisaUnivision con ‘La Casa de los Famosos México’, que en su primera temporada fue todo un suceso y la ganó la influencer mexicana Wendy Guevara.

Sigue Leyendo más de La Casa de los Famosos aquí:

· ¿Cómo vencer y salir ganador de La Casa de los Famosos? Esto es lo que las celebridades deben saber

· José Reyes entrará a La Casa de los Famosos 4: Telemundo confirma la llegada de “La Melaza”

· La televisión que viene en 2024