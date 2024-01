Muere sobrino de Diana Golden en guerra de Israel: “Ya me mataron a un sobrino, de 20 años”

La actriz Diana Golden conversó con el programa “De Primera Mano”, en donde compartió una terrible noticia. En el conflicto armado que viven Israel y Palestina, perdió la vida un sobrino nieto de la reconocida actriz.

Según reportó el sitio de Mezcalent, el joven perdió la vida durante uno de los múltiples ataques que han tenido lugar desde finales del año 2023. Dicho medio también citó la declaración de Golden en el mencionado programa, en donde en sus palabras dijo: “Ya me mataron a un sobrino nieto, era un muchachito de 20 años nada más que estaba en el ejército. No me gusta mucho hablar al respecto porque esta guerra es una situación muy fuerte. estamos tratando de recuperar el cuerpo”.

Hace dos meses la actriz conversó con este mismo programa en donde explicó que toda su familia y amigos cercanos estaban varados en Israel.

Toda mi familia, muchos de mis amigos de la escuela y sus hijos están viviendo todo lo que está pasando. Están encerrados en sus casas bajando cada vez que suena la alarma. Duermen aislados en los refugios para poder protegerse", Diana Golden, – actriz de origen colombiano.

Para ese momento, contaba que ninguno de sus familiares había salido lastimado, pero que en efecto se mantenían encerrados en sus hogares y movilizándose constantemente a los refugios en los momentos de alarma. Sin embargo, dos meses después las cosas han cambiado debido a la muerte de su sobrino y ahora otra de sus familiares ha decidido entrar al ejército también, se trata de una de sus sobrinas.

Según Mezcal TV, pese al conflicto armado, su familia no ha querido salir de Israel. Y obviamente tras la muerte de su sobrino, ella vive con una preocupación permanente.

En otras noticias, la actriz colombiana también se ha visto involucrada en otra serie de escándalos que la relacionan con Alfredo Adame, sobre todo porque ella estuvo casada con el polémico actor y conductor de televisión.

El año pasado la prensa la buscó para hablar con ella sobre la actual pareja de éste, quien para ese entonces era menor que él por casi 27 años. Diana Golden no quiso opinar al respecto, pero dejó muy en claro su postura sobre su ex: “No sé, a mí no me importa con quién ande, que ande con quien quiera. ¿Niña de 30 años? ya no es tan niña, pero él sí está ‘viejillo’. No tengo ninguna opinión al respecto, a mí nada más que me pague, que sea feliz y que me pague”.

Se desconoce si después de esta declaración pública, la deuda fue saldada por Adame.

