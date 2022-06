Diana Golden “estalla” cuando le preguntaron por Alfredo Adame y dice que es “lo más asqueroso que le pasó en la vida”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Diana Golden explotó luego de que le preguntaran por su ex, Alfredo Adame.

El conductor recientemente ganó $1 millón de pesos en un reality show de TV Azteca y tras esto, varios reporteros le preguntaron a la actriz si le cobrará lo que su ex le debe tras ganarle una demanda de difamación el año pasado.

“Que lo aproveche (su premio) y pague lo que debe. Es muy estúpida la cantidad que me debe más las multas por no haber pagado, entonces que pague porque no soy la única a la que me debe, me imagino“, dijo en entrevista para Ventaneando.

La histrión agregó que, el año pasado quedó en indemnizarla con $25 mil pesos y sólo le entregó un cheque con $5 mil pesos, el cual no pudo cobrar; también dijo que el pago no es opcional.

“Él va por la vida en su rollo, pero la justicia es la justicia y ya le llegará. A mí me tiene que pagar no porque yo diga, sino porque ya lo dijo un juez. Que se deje de payasadas y que de verdad pague, a ver si es tan hombrecito como dice“, compartió.

Sin embargo, Golden se molestó porque dice que sólo le preguntan sobre Alfredo, con quien estuvo hace muchos años, pero no la cuestión sobre su carrera artística.

Mira aquí la entrevista

“No les importa a ustedes qué más pase con mi vida, lo único que ha pasado en mi vida en este país es ese tipejo, es lo más asqueroso que me pasó en la vida. Tengo una vida entera llena de cosas. ¿Por qué no me preguntas qué estoy haciendo? ¿Por qué no me preguntas que voy a hacer? No les importa nada más, han pasado varios maridos después.

“He hecho toda una vida después del tipo. Estuve dos meses con él y por eso me he tenido que ganar la perorata el resto de mi vida, ese fue el único error que he cometido en mi vida, de haber tomado ese avión cuando él era sobrecargo; yo iba en primera clase y él era sobrecargo“, finalizó.

