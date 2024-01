Nayib Bukele cree que Centroamérica debe ser un solo país y explicó las razones

Nayib Bukele, presidente en licencia de El Salvador, ratificó su interés de que los países de Centroamérica se conviertan en una sola nación, aunque reconoció una serie de situaciones que dificultarían que, en la actualidad, se concrete ese proyecto que traería beneficio para las poblaciones.

“Creo y mantengo que Centroamérica debería ser un solo país, nuestros países son extremadamente pequeños, carentes de recursos naturales, no tenemos las sinergias necesarias como puede tener un país muy grande; creo que es importante que tengamos países fuertes”, señaló el mandatario durante una transmisión en los Espacios de la plataforma X.

Nayib Bukele dijo, sin embargo, que le parece que los países centroamericanos son “protopaíses” y afirmó que, en algún momento, hubo intereses de terratenientes que no querían que se convirtieran en una sola nación porque sería más fácil que haya gobiernos “pequeños, débiles y divididos” en lugar de tener un Estado y una población unida y con mayor perspectiva.

“Centroamérica tiene tiene toda las sinergias necesarias para ser un solo país. Tendríamos una población nada despreciable, el 8% de los recursos de la biodiversidad del planeta en un territorio pequeño todavía, pero con una gran biodiversidad. El paso del Atlántico al Pacífico, todos los otros posibles pasos están en Centroamérica, los canales secos posibles más viables están en Centroamérica; creo que las economías centroamericanas que son débiles pudieran negociar mejores tratados de libre comercio, inversiones, etcétera”, argumentó.

Lograrlo sería “demasiado difícil”

Reconoció que lograr que esa idea se materialice sería “demasiado difícil” porque tendría que ser una decisión que debería pasar por la voluntad de los pueblos, luego por los políticos y posteriormente por los sistemas, que están “diseñados para mantener” los países divididos, peleando y en subdesarrollo.

Agregó que, cuando se quiere cambiar, comienzan las acusaciones de que no se respeta el Estado de derecho, la separación de poderes y la institucionalidad “porque va contra el plan” de esos sistemas de que los países centroamericanos sean “sus sirvientes”.

“Habrá acusaciones, condenas, de por qué lo estamos cambiando, que la norma jurídica actual no lo permite y, entonces, al final, no solo requerirá de la voluntad política, sino de que esas personas que están en los cargos públicos tengan el apoyo del pueblo, que ya de por sí es difícil, porque normalmente son corruptos, incapaces y no le han cumplido al pueblo con sus promesas”, expuso.

“Entonces, requeriría de voluntad política, del apoyo de los pueblos y de la valentía de cambiar todas esas normas que impedirían la unión centroamericana real y luego soportar todas las condenas internacionales que tratarán de evitar la unión. Porque obviamente no van a querer competencia y, luego, (vamos a tener que) enfrentarlas y lograr un proyecto exitoso de unión”, añadió el mandatario.

Pese a eso, Nayib Bukele insistió en que convertir Centroamérica en un país “es lo mejor” y enfatizó que eso tuvo que haber ocurrido hace un siglo. Sin embargo, dijo estar seguro de que en algún momento ocurrirá. “Dudo que pueda pasar ahorita por la falta de liderazgo político, además porque hay una comunidad internacional interesada en que no suceda, muy poderosa. Lo veo extremadamente difícil pero creo que tarde o temprano terminará pasando”, manifestó.

