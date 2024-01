Rafael Nadal y sus problemas físicos en el mismo lugar que se operó: “No tuve una buena sensación”

El tenista español Rafael Nadal sufrió una derrota este viernes en el Torneo de Brisbane, marcando su retorno al circuito después de casi un año de ausencia debido a una lesión. Nadal se despidió en los cuartos de final frente al australiano Jordan Thompson, quien logró imponerse con un marcador de 6-7, 7-6, 6-3.

Durante el encuentro, Nadal experimentó incertidumbre sobre su estado físico al detectar “una pequeña sensación, no positiva, en una zona similar” a la que había sido intervenida quirúrgicamente, manteniéndolo alejado de las pistas por casi un año en su proceso de recuperación.

“Gracias Brisbane por tu apoyo. Hoy fue un partido muy difícil que podía haber ganado, pero todo el crédito para Jordan Thompson por la victoria. Jugó a un gran nivel y realizó muchas grandes cosas, estuvo a un alto nivel. Bien por él y otra vez enhorabuena”, escribió Nadal en su cuenta de Instagram.

“Yo no he estado tan bien como en los otros dos partidos, no tuve la capacidad con la bola como otras veces, pero aún así estaba en una buena posición para ganar el partido. Todo esto es parte del proceso por el que estoy pasando”, lamentó Rafael Nadal.

Sobre las molestias sufridas, Nadal confesó que tuvo “una pequeña sensación, no una buena, en un lugar similar donde me hice la cirugía, pero es demasiado pronto para decir algo. Ojalá sea un músculo cargado. En los próximos días me haré algunas pruebas más. Si solo es un músculo cargado, ha sido una semana muy positiva”.

Según informes de ESPN, el ex número uno del mundo tuvo una dura derrota en un partido intenso que se prolongó por tres horas y 25 minutos. A pesar de un comienzo enfocado, se encontró con un oponente sólido que ganó en fortaleza y confianza a medida que avanzaba el enfrentamiento.

Es destacable el logro de Thompson, clasificado como número 55 del mundo, al convertirse en el primer jugador en derrotar a Nadal después de perder el primer set desde Stefanos Tsitsipas en el Abierto de Australia 2021. Además, es el primero en lograrlo en un partido al mejor de tres sets desde Milos Raonic, también en Brisbane, aunque esto tuvo lugar en 2017.

