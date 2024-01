“Puedo jugar sin limitaciones y eso me hace feliz”: Rafael Nadal tras meterse en cuartos de Brisbane

Tras pasar 349 días lejos de las canchas, Rafael Nadal ha conseguidos dos victorias en dos partidos en el ATP 250 de Brisbane, intentando recuperar su mejor versión.

Después de meterse en los cuartos de final en Brisbane Nadal ha señalado un aspecto a mejorar: “Necesito jugar cada punto muy centrado”.

“Lo importante es que la cadera no me molesta y el pie me responde, que es al final uno de mis problemas. Puedo jugar sin limitaciones y eso me hace feliz y claro que me hace jugar mejor“.

Y explicó: “Necesitas adaptarte de nuevo a la competición y entender los momentos del partido para saber cuándo tienes que apretar, cuándo puedes jugar un poco más relajado”.

El ganador de 22 Grand Slam se mostró satisfecho por su partido, que calificó de “muy positivo” y destacó que comenzó el enfrentamiento “jugando muy bien, con una muy buena determinación”.

El ex número uno del mundo subrayó que precisa de más partidos para ir recuperando sensaciones después de casi un año de parón por una lesión en el psoas. “Necesito partidos, necesito buena salud, necesito seguir entrenando bien y por supuesto que los dos últimos partidos ayuda y también el dobles del primer día”.

Además, sobre su físico, añadió: “Después del primer partido, claro que noté alguna cosita, pero es normal después de un año sin jugar. A nivel general, estoy bien. Lo importante es que la cadera y el psoas no me molestan. Eso es súper importante para mí. Por el momento, el pie también está respondiendo bien ya que eso es algo que había sido problemático para mí. Puedo jugar sin limitaciones y eso me hace feliz”.

Y cerró: “Lo positivo es que los dos primeros partidos no han sido muy largos”, pues solo ha acumulado dos horas y 53 minutos sobre la cancha.

BACK IN A BIG, BIG WAY 😮‍💨@RafaelNadal continues his comeback emphatically, breezing past Jason Kubler 6-1 6-2 to secure his spot in the quarterfinals 😤#BrisbaneTennis pic.twitter.com/9K2d82rd1j — Brisbane International (@BrisbaneTennis) January 4, 2024

Seguir leyendo:

Rafael Nadal vuelve después de casi un año de inactividad y vence en el Torneo de Brisbane

El Roland Garros celebra regreso al tenis de Rafael Nadal con un homenaje “a lo Gokú” (Foto)

Lionel Messi regala camisa de campeón en el Mundial Qatar 2022 a Rafael Nadal