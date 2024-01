Anuel AA empieza el año con todo y lanza fuertes insultos contra Anuel AA

El cantante Arcángel sigue con los mensajes contra Anuel AA, con quien desde hace semanas protagoniza una intensa pelea que se ha acentuado por las tiraderas que ambos han lanzado en las redes sociales.

Ahora que el artista se presentó en una fiesta en La Perla, en el Viejo San Juan, no desaprovechó la oportunidad para seguir criticando al intérprete de ‘Mejor Que Yo’, por asegurar que él consume sustancias ilícitas.

“A mí me gusta beber, cabrón, fumo marihuana también. No puedo hueler (sic) porque tengo algo en corazón, si no huelo. Déjame de estar diciendo que yo huelo porque no puedo hueler (sic), tampoco me puedo meter pastillas porque me bajan el corazón”, afirmó.

Anuel AA se despide del año enviándole un mensaje a Arcángel

La situación ha sido tan intensa que el 31 de diciembre, el ex de Karol G subió a su cuenta en Instagram una fotografía en la que hizo un recuento de su año y también aprovechó para recordar a su rival.

“Feliz Año Nuevo, PR, los amo. No esperen el año nuevo ni a Navidades para valorar a los suyos y a sus familias y las cosas que realmente importan en la vida. Yo he confiado en personas que nunca debí confiar pensando que eran mis hermanos y me traicionaron y me decepcionaron (yo doy la vida por mis hermanos). Cuando tú tienes el corazón que yo tengo, una falla de un ser querido o un hermano que me falle a mí me rompe el corazón”.

Además de esto, añadió: “Pero la vida es hermosa cuando reconoces quiénes son tus verdaderos hermanos y reconoces tus fallas también y te autoreflexionas y te corriges tu mismo en todos tus errores. Mis fanáticos, los amo”.

Luego cargó contra Arcángel, a quien le dijo: “Perdón por darles guerra en tiempos de paz, en medio de Navidades porque estos son tiempos de estar en paz y con la familia, agradecidos con Dios por la vida que tenemos, pero el lambebicho este de Arcángel se tenía que morir”.

Después soltó varios insultos contra el reguetonero, dando a entender que las aguas no se han apaciguado y que, por el contrario, la guerra de indirectas entre ellos pareciera que apenas comienza.

