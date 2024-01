Don Francisco revive la dura época cuando no estaba bien económicamente: “Tenía pocas cosas”

Don Francisco rememoró cómo, a pesar de las dificultades económicas que enfrentaba en sus primeros años de matrimonio, se sentía pleno y lleno de amor. Según contó, él y su esposa compartían una pequeña vivienda en la que vivieron momentos muy felices, más allá de la falta de comodidades materiales.

El presentador destacó que, aunque era consciente de que no gozaban de lujos o recursos económicos, había algo más importante que los unía: una profunda complicidad y apoyo mutuo. Ambos trabajaban arduamente para salir adelante y construir una vida juntos, y eso les daba una gran satisfacción y felicidad.

“Yo creo que sí, porque he estado yendo atrás en mi historia, donde yo comencé a vivir, en barrios muy populares. Recordaba que en ese tiempo no tenía clóset porque había roperos, y que en ese ropero yo tenía dos chaquetas, un chaquetón, un abrigo, un par de pantalones. No es como hoy día que la gente tiene cientos de poleras y de zapatillas y de ropa”, dijo en un reciente episodio de su pódcast ‘El Decálogo Del Éxito con Don Francisco’.

Don Francisco revela lo complicado que fue todo al inicio. / Foto: Mezcalent.

El comunicador chileno hizo hincapié en la importancia de valorar las cosas simples y encontrar la riqueza en los momentos de calidad y conexión con nuestros seres queridos, en lugar de buscar la felicidad en lo material. Según él, la verdadera riqueza está en las experiencias compartidas y en los lazos que construimos con quienes amamos.

“Hay tantas cosas materiales hoy día. Yo tenía pocas cosas materiales, pero tenía una familia que me apañaba, una familia que me ayudaba, yo siempre me sentía apoyado por esa familia. Por eso me siento contento de poder hacer este trabajo comunicacional hoy día, y entregar lo que aprendí”, expresó Mario Kreutzberger, nombre real del comunicador.

Don Francisco explicó que pese a las circunstancias prefirió enfocarse en su familia. / Foto: Mezcalent.

El relato del presentador de televisión resalta la importancia de recordar que la felicidad y la riqueza no siempre van de la mano de los bienes materiales, sino que se encuentran en las relaciones afectivas y en la capacidad de disfrutar de las cosas simples de la vida. Es un mensaje inspirador de alguien que ha vivido muchas experiencias y ha aprendido que el verdadero tesoro está en el amor y la conexión humana.

“Recuerdo cuando tenía poco en términos materiales, pero una familia que siempre me apoyaba. Eso me enseñó más que cualquier posesión”, agregó.

