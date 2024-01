Gennaro Gattuso reveló que esperó tres días en Múnich para poder aprender de Pep Guardiola

Pensar en Gennaro Gattuso como alumno de Guardiola podría parecer un tanto inusual. Sin embargo, hubo un momento crucial en la carrera del centrocampista italiano cuando enfrentarse al “estilo Barça” tuvo un impacto significativo en su perspectiva.

A los 27 o 28 años, Gattuso y su equipo se vieron jugando contra el Barcelona de Xavi, Iniesta, Ronaldinho y Messi (en la Champions 05/06, durante el mandato de Rijkaard).

“Corrimos noventa y cinco minutos, hice una maratón en cada partido contra ellos y toqué el balón tres o cuatro veces. No entendíamos lo que nos estaba pasando. Comencé a interesarme por la cuestión, la estudié, miré?”, cuenta en L’Équipe el hoy entrenador del Marsella.

Es común que los entrenadores en sus inicios visiten a otros colegas para aprender de ellos. Sin embargo, la visita de Gattuso a Múnich para comprender los métodos de entrenamiento de Pep fue extraordinaria.

“Esperé casi tres días en las puertas del centro de entrenamiento del Bayern, esperando ver llegar el coche de Guardiola. No le había pedido nada a nadie, porque no me gusta pedir favores. Me reconoció cuando finalmente pasó junto a nosotros, pero eso fue cuando llevábamos allí dos días. ¡Estaba muerto de frío con Gigi (Riccio, su suplente)!”.

En una entrevista con L’Équipe, Gattuso también menciona a los entrenadores que han dejado huella en su carrera y lo que ha aprendido de cada uno durante su etapa como jugador.

“Carlo Ancelotti es un todoterreno. Consigue meterse en la cabeza de todos, lo cual es un regalo increíble. Marcello Lippi no te dejaba salirte con la tuya, sembraba el miedo, había que portarse bien o no formabas parte de su equipo. También tuve a Walter Smith con 17 años, un entrenador de increíble amabilidad y educación, pero cuando su cerebro se torcía, podía convertirse en el peor criminal de Glasgow. Y tuve a Alberto Zaccheroni, que era un monstruo táctico y que te explicaba cada detalle del partido, pero al que quizás le faltaba ese extra para transmitir motivación”, explicó el italiano.

Sin embargo, su pasión y forma de transmitirla no han cambiado, incluso como entrenador: “Yo vivo entrenando muy duro, grito durante una hora y cuarto como un martillo neumático, pero cuando termina el entrenamiento no quiero que nadie de mi staff deambule por los vestuarios de los jugadores o en la sala de masaje. Y me da igual que alguien diga: “¡Qué gilipollas el entrenador!”. Porque yo lo dije mucho cuando era jugador”.

Finalmente, Gattuso reflexiona sobre las críticas: reconoce que no puede cambiar el mundo y señala la existencia de una maldad inherente, especialmente en aquellos a quienes llama “leones de teclado”: “No vamos a cambiar el mundo. Vivimos en un mundo de maldad, por culpa de aquellos a los que llamo “leones de teclado”, que derraman su odio, detrás de su pantalla, y que pueden destruirte en diez minutos. Tienes que tener la fuerza para creer en lo que haces”.

