Hermano de Paulina Rubio acaba con los rumores de la presunta adicción de la cantante

Si de vidas polémicas hablamos no podemos dejar a un lado la de Paulina Rubio, pues estamos hablando de su supuesto consumo de drogas por unos videos que se compartieron hace unos años, y por si fuese poco también de las múltiples diferencias que ha tenido con Nicolás Vallejo-Nágera, mejor conocido como “Colate”.

Enrique Rubio, hermano de ‘la chica dorada’ recientemente pasó por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y sostuvo un encuentro con la prensa donde fue consultado por algo que siempre ha sido de intriga no solamente para ellos, también para sus fanáticos, al tiempo que les dijo lo siguiente:

Enrique, hermano de ‘la chica dorada’ sale en su defensa en medio de rumores. / Foto: Mezcalent.

“Mi hermana no consume sustancias, mi hermana siempre está limpia“, explicó frente a las cámaras.

¿Qué video vieron los fans de Paulina Rubio que la acusan de consumir?

Recordemos que en el año 2020 estaba la pandemia y todos los países tomaron ciertas medidas para no incrementar el número de contagios y Paulina fue una de las que prefirió quedarse en casa y realizar una transmisión en vivo para sentirse mucho más cerca de sus fanáticos.

Al ver su aspecto, algunos seguidores terminaron preocupándose por verla poco arreglada a como es costumbre, también por equivocarse en una de sus canciones y por intentar decirles que se quedaran en “casa”, pero les dijo fue “causa”.

“La prueba se hizo para determinar nueve sustancias y la única que salió positiva fue el THC (componente de la marihuana). Puede salir alcohol, cocaína y un sinfín de sustancias controladas, pero en el caso de ella aclaremos que solo fue esa”, revelaron en ‘Ventaneando’.

Enrique responde a la disputa de Paulina Rubio y Colate

Sin embargo, no fue lo único de lo que habló por le preguntaron por las diferencias que existen entre la intérprete de ‘Yo no soy esa mujer’ y su expareja sentimental ‘Colate’, con quien no ha podido llevarse bien desde el momento en el que decidieron no seguir juntos.

“No me puedo meter en un tema que no me pertenece. Las cuestiones legales se arreglan con abogados en la Corte, no hay mucho que decir en ese sentido. Nunca hablo de Colate, (la apoyo) no metiéndome”, dijo Enrique.

