Paulina Rubio rompió el silencio sobre las imágenes que la involucran haciendo sus “necesidades” en la playa

La cantante Paulina Rubio desde hace unos días se ha visto envuelta en una polémica luego que compartieran unas imágenes en las que presuntamente sale y que estaría haciendo sus “necesidades” en un sitio público como lo es la playa. A su vez, el video se viralizó, al punto que los medios nacionales e internacionales no perdieron la oportunidad de reseñarlo.

“No pues, woow. Me subo a la ola del trending topic. No me achicopalo de lo grotesco que es el circo romano y me siento hasta importante, la verdad“, mencionó ‘La Chica Dorada’ según lo reseñado por ‘El Universal’.

A su vez, quiso explicar que esto es parte de lo que implica ser una figura pública, y aunque en muchas ocasiones se intente evitar este tipo de escándalos a veces es complicado. Por ello, aclaró que la mujer que aparece en las imágenes que se volvieron tendencia no podrían no ser de verdad.

“Eso yo creo que es un fotomontaje, pero pues yo sí cag*“, añadió la intérprete de ‘Yo no soy esa mujer’.

Además, explicó que era necesario entender ciertos detalles empezando porque no es algo real, así como también añadió que ese no es el color de cabello que luce para la fecha. Por si fuese poco, la cantante tampoco se encuentra en el continente europeo, pues por diversos compromisos laborales se ha mantenido en Miami.

“Las fotos y las imágenes no son reales, ve el color del pelo, yo ahora no estoy con Colate, yo no estoy en Europa ahorita, en las playas de Miami no hay piedras y la caca tampoco es mía”, explicó.

Paulina contó el momento cuando vio las imágenes, y es que estaba aplicando una disciplina tradicional y empleada de manera espiritual, y se cayó al verlas.

“Pues bueno, ¿Qué hago? trending topic, me lo mandan y yo estaba haciendo yoga, hasta me caí del pinito, dije ‘pérate’“, mencionó la intérprete de ‘Ni rosas ni juguetes’.

