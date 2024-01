Kevin Hart parte la rosca de reyes en “El Gordo y la Flaca” de Univision

“El Gordo y la Flaca” contó con un invitado de lujo para cerrar la semana y para partir la rosca de reyes. El famoso actor, productor y comediante de Hollywood, Kevin Hart, llegó al set del famoso programa de Univision para promocionar la cinta “Lift”, una producción de Netflix.

Su presencia le permitió a los conductores, Raúl de Molina y Lili Estefan, compartir un momento divertido con Hart. Éste partió la rosa y al final se salvó porque no le salió “el niñito Jesús”, esto quiere decir que no deberá ni pagar los tamales y mucho menos comprarle más regalos a sus hijos.

La visita del actor generó una gran interacción por parte de los usuarios de Instagram, quienes no dudaron en compartir su regocijo con la llegada de Hart. Estos son algunos de los mensajes que expusieron los fans del actor y del programa: “Tan bello ese moreno para que me desoque”, “Me encanta este actor”, “Me encanta este actor, me hace reír mucho”, y “El Gordo y la Flaca por fin un actor interesante en el programa”, entre otros.

Los videos en donde se pueden ver las interacciones del actor con Lili y Raúl le han brindado miles y cientos de likes y comentarios al famoso programa de Univision.

¿Pero de qué se trata la nueva cinta de Kevin Hart?

“Lift” expone como premisa que un equipo experto de ladrones, liderado por Kevin Hart organiza un golpe maestro: robarán lingotes de oro, los cuales están valuados en $500 millones de dólares. Pero el asalto no será sencillo, porque deberán realizarlo a 12,000 metros de altura.

La cinta se presenta como una entretenida producción que le permitirá al espectador gozar de ingeniosos diálogos, escenas de acción entretenidas y emocionantes twists que permitirán que los espectadores se involucren muchísimo más en la historia.

Esta producción cuenta con la dirección de F. Gary Gray y protagonizada por Kevin Hart junto a los actores: Gugu Mbatha-Raw, Vincent D’Onofrio, Úrsula Corberó, Billy Magnussen, Viveik Kalra, Yun Jee Kim y Sam Worthington. “Lift” se estrenará en Netflix el próximo 12 de enero.

El público ha podido disfrutar de Kevin Hart en cintas como “Jumanji: Welcome to the Jungle”, “Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw” y “Jumanji: The Next Level”, entre otros.

