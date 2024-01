¿Shakira fue la razón por la que Gerard Piqué y Clara Chía habrían cancelado su boda?

Tras la finalización de su relación en 2022, tanto Shakira como Gerard Piqué han llevado una vida totalmente diferente. Y es que mientras la colombiana se ha enfocado en su carrera y sus hijos, el ex futbolista parece que no ha encontrado lo que alguna vez tuvo con la cantante en su novia Clara Chía.

Cabe recordar que gracias a información proveniente de fuentes cercanas a los españoles, estos se encontraban en vías de contraer nupcias. Sin embargo, y de acuerdo con uno de los periodistas con mayor conocimiento y seguimiento en la vida de Shakira, Piqué y la misma Chía, Jordi Martin, la pareja habría decidido terminar su compromiso.

Ante esto, y de manera indudable, el nombre de Shakira salió a relucir en la reciente polémica al grado de que diversas personas la han puesto, de manera irónica, como la responsable de terminar con el compromiso de su ex pareja con su novia. Pero, ¿de verdad la colombiana tuvo influencia en esto?

Shakira y Gerard Piqué terminaron su relación en 2022. Crédito: AFP / Getty Images

Shakira no tuvo la culpa: Jordi Martin

Luego del rompimiento de Shakira y Gerard Piqué, la relación entre el ex defensor del Barcelona y su actual pareja, Clara Chía, se evidenció totalmente luego de la serie de rumores que señalaban la infidelidad del español.

Lo anterior no pasó desapercibido para la misma cantante, quien “dedicó” un gran número de temas tanto a su ex esposo como a su pareja. Sin embargo, tal parece que todas estas “indirectas” no afectaron la relación entre los españoles, quienes continuaron como si nada durante los últimos meses.

Esto último, se evidenció en el compromiso de Piqué y Chía de acuerdo con Jordi Martin. Pero aunque parecía que el español había encontrado una nueva oportunidad con la joven Clara, lo cierto es que parece que esto terminó más rápido de lo que inició.

Gerard Piqué y Clara Chía habrían terminado su relación. Crédito: AFP / Getty Images

Según lo revelado por Martin, y aunque parezca lo contrario, Shakira no tuvo nada que ver con el rompimiento entre los españoles. Cabe recordar que los últimos rumores señalan que la cantante y ex campeón del mundo han mejorado su relación luego de diversas disputas en común. Sin embargo, la verdadera razón de la finalización de la boda se debería a la opinión de los padres de Clara sobre Piqué.

La familia de Clara Chía no quiere a Piqué, los papás no lo quieren. Él no puede pisar la casa de los padres de la joven” Jordi Martin – Periodista

De acuerdo con Martin, los padres de Clara no sienten simpatía por Piqué por la diferencia de edad que existe entre él y su hija, de 12 años, así como la forma en la que se conocieron, por una infidelidad del deportista.

Continua leyendo

Shakira se despide del 2023 con un emotivo video de los mejores momentos que vivió

Shakira y Gerard Piqué habrían “mejorado” su relación luego de las últimas disputas entre la pareja

“Chisme No Like” asegura que Shakira habría iniciado un romance con el productor Rafael Arcaute