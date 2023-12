Shakira se despide del 2023 con un emotivo video de los mejores momentos que vivió

La cantante colombiana Shakira tuvo un extraordinario año, lleno de éxitos musicales y personales que la convirtieron en una de las figuras del 2023.

Para celebrar todo lo que logró, la famosa subió un video a su cuenta en Instagram en el que hizo un recuento de los mejores momentos que vivió.

En el material audiovisual recordó su sesión con Bizarrap, uno de los temas más exitosos del 2023. También la espectacular presentación que tuvo en el show de Jimmy Fallon, en el que se paseó por varias de sus canciones más importantes.

La artista también mostró varios de los reconocimientos que obtuvo y la grabación del videoclip ‘TQG’, con su compatriota Karol G.

2023, el año de Shakira

Otro de los momentos importantes que vivió la barranquillera y que incluyó en su video fue su mensaje en el Billboard Mujeres Latinas en la Música, en el que fue reconocida como Mujer del Año.

En ese evento, la intérprete de ‘Te Felicito’ afirmó: “Es un año en el que me he dado cuenta de que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos. Somos más valientes de lo que creemos que somos y creo que somos más independientes de lo que nos enseñaron a ser. ¿A quién no le ha pasado que por buscar la aprobación y el cariño del otro se ha olvidado de sí misma? A mí me ha pasado”.

Shakira también mostró imágenes de sus videoclips ‘Acróstico’ y ‘Copa Vacía’, con Manuel Turizo, que se convirtieron en otros éxitos de la famosa debido a la carga emocional que imprimió a sus letras.

En este año la colombiana brilló en eventos como los MTV Video Music Awards, en donde la reconocieron como leyenda global.

En este video, tuvo un espacio para agradecer a sus fanáticos y las distintas muestras de admiración que hicieron en el mundo.

Para despedirse en este video, mostró imágenes de un homenaje que le rindieron en la recién inaugurada estatua que le hicieron en Colombia.

Muchos fanáticos reaccionaron a estas imágenes con mensajes como: “Shakira este año sin Piqué ha brillado más que los 10 años que vivió en Barcelona, ese señor era un bulto de sal”, “El come back más fuerte de la industria y lo saben”, “La mujer del 2023”, “Este año fue el año de tu dulce venganza y todos fuimos cómplices, MI reina, te mereces toda la felicidad del mundo, mi amor, te amamos, Shaki”.

