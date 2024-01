Ximena Duque dice lo que más le acompleja de su físico y revela algunos temores

La colombiana Ximena Duque suele ser bastante activa con el contenido que comparte en sus redes sociales, especialmente en TikTok, donde está por alcanzar los dos millones de seguidores. Además, es dicha plataforma la que emplea para revelar algunos detalles personales que posiblemente sus fans ni llegaron a pensar.

Su video más reciente tiene una duración de 42 segundos y supera las 37,000 reproducciones, siendo así como muchos han prestado atención a los nuevos pormenores que no la hacen sentir de la mejor manera y una de ellas es que se atemoriza por todo lo que es muy elevado.

@ximenaduque30 Mis amores, apuesto que no conocían esas cosas de mí 😜 La verdad es que le tengo terror a las alturas, pero esto no me limita a disfrutar de una vista maravillosa desde un balcón, por ejemplo simplemente no me hago en el borde . Los dedos de mis pies, por alguna razón con los años se me tuercen más 😛 esto sin contar que con mis últimos embarazos como que el pie me creció y los dedos se alargaron “lol” Y lo de el estrés ni hablar bellezas, es algo que me interesa mejorar ya que el estrés no nos lleva a ninguna parte y a veces me estresó por tonterías y no debe ser así. #parati #foryou #alturas #miedo #estres #cosasquenosabias #demi #top #reel #video ♬ original sound – Ximena Duque

“Mis amores, apuesto que no conocían esas cosas de mí. La verdad es que le tengo terror a las alturas, pero esto no me limita a disfrutar de una vista maravillosa desde un balcón, por ejemplo simplemente no me hago en el borde”, comenzó diciendo en un video compartido en su perfil.

Duque es considerada como una de las mujeres más bellas de la pantalla chica y es que a sus 38 años y ser la madre de tres pequeños, pues igualmente contó un complejo físico que pocos llegaron a imaginar.

Ximena Duque revela algunas cosas de su vida que le incomodan y también que le dan temor. / Foto: Mezcalent.

“Los dedos de mis pies, por alguna razón con los años se me tuercen más, esto sin contar que con mis últimos embarazos como que el pie me creció y los dedos se alargaron ‘lol'”, detalló en medio de risas para decir que no le gustan.

La actriz de reconocidas telenovelas explicó lo que siente en momentos de tensión debido a que por el momento no lo sabe controlar y en oportunidades puede ser que las situaciones se salgan un poco de control, aunque no descarta la posibilidad de cambiar ese aspecto en su vida.

“Y lo del estrés ni hablar bellezas, es algo que me interesa mejorar, ya que el estrés no nos lleva a ninguna parte y a veces me estresó por tonterías y no debe ser así”, añadió antes de finalizar.

