Ximena Duque, estrella de las telenovelas de Telemundo, vuelve de protagonista ¡con su esposo!

Ximena Duque acaba de lanzar su propia línea de ropa junto con su esposo Jay Adkins, y adelanta que además planea regresar a la actuación y no sólo como actriz también al lado del papá de su hija Skye, sino como productora.

¿Cómo surgió la idea de tu línea de ropa?

Todo el tiempo en las redes sociales me preguntan: ¿qué tienes puesto?, ¿de dónde es?, ¿cómo lo consigo? Y dijimos, bueno, nos encanta el fashion, vamos a darle a todas mis seguidoras, ahora sí que mis looks.



La empresa se llama Empower Fashion, porque queremos ayudar a tantas mujeres que me siguen, que quieren de pronto emprender pero no tienen los recursos; entonces de esta manera no necesitas inventario, no te tienes que preocupar por el dinero, no te tienes que preocupar por las devoluciones, por los envíos.

“Simplemente tú te pones tu vestido, linda, lo recomiendas y vas a ganar comisiones”.

¿Planeas regresar a la actuación?

Voy a regresar, pero voy a regresar bajo mis términos, ¿qué quiere decir? Que voy a producir algo mío. Yo voy a actuar, pero va a ser algo mío que yo pueda controlar y que el dinero quede en casa también.

Tengo de hecho ya dos guiones. No soy guionista ni mucho menos, los tengo que mandar a revisar pero tengo dos ideas maravillosas, y en una de ellas quiero poner a participar a mi esposo, que está aquí al lado, que con los ‘reels’ que hacemos, todo el mundo me dice ‘pero, ¡salió actor!’, y digo ‘¡sí, tiene su cosita, tiene su don de actor!.

“Así que quiero hacer algo con él, por qué no, una comedia romántica”.

¿Los dos de protagonistas?

Sí, yo no me quiero ir a besar allá con otro, ¡qué pereza, jajaja!

Pero primero será la línea de ropa.

Ahorita yo estoy full, pero queremos llevar esta empresa a un punto donde ya él se pueda quedar dirigiendo para yo poderme dedicar a hacer lo que me apasiona. Y él me va apoyar cien por ciento, me lo dijo: ‘Quiero que nos vaya súper bien con esto para que ya puedas hacer realidad tu sueño de hacer tus películas, tus shows y tus cosas!’, así que, ¡bueno!

