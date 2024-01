Julio César Chávez confirma el arresto de su hijo en Los Ángeles por posesión de armas

La leyenda del boxeo mexicano Julio César Chávez confirmó este lunes en horas de la noche que su hijo, Julio César Chávez Jr., fue arrestado en Los Ángeles por parte de la policía local al incautarle un rifle ilegal de largo alcance en su residencia.

En un comunicado de prensa expuesto en sus redes sociales Julio César Chávez confirmó la noticia que comenzó a correr en horas tempranas de este lunes, asegurando que todo su equipo legal de confianza se encuentra trabajando para solucionar la situación.

“Gracias por estar al pendiente y preocuparse por mi hijo Julio. Desafortunadamente confirmo la noticia que se difundió el día de hoy. Mi hijo Julio Cesar Chávez Jr fue detenido y nos encontramos trabajando junto con sus abogados para resolver su situación jurídica”, escribió el Gran Campeón en su cuenta de X (antes Twitter).

Posteriormente Julio César Chávez dijo que espera que este episodio solo impulse y lleve por el camino del bien a su hijo, el cual en los últimos meses se ha visto inmiscuido en medio de varias polémicas por problemas con sus adicciones a las sustancias.

“Ha sido un largo camino, pero no pierdo la fe. Le pido a Dios que este sea el momento que impulse a mi hijo finalmente hacia una vida util y feliz. Pido su compresión, por temas jurídicos no podemos dar más información. Su abogado Guadalupe Valencia está en este momento con él. Gracias por todo y bendiciones”, cerró el comunicado.

El texto llegó horas después de que un aficionado de Julio César Chávez Jr. denunciara al pugilista ante las autoridades por presuntamente poseer un rifle de largo alcance que horas mas tarde fue confirmado por la policía, que se presentó en su residencia y que señaló en investigaciones preliminares que el arma de fuego no contaba con los documentos pertinentes, catalogándola como un artefacto “fantasma e irrastreable”.

Tras su detención Chávez Jr. fue enviado a la prisión de Van Nuys en la que fue reseñado y que al momento de esta nota se mantiene en dichas instalaciones. Sin embargo, se desconoce si presentarán cargos en su contra o si podrá salir en libertad bajo fianza.

La situación no es la primera polémica que vive el hijo del Gran Campeón en los últimos días, luego que en una entrevista reciente catalogará a su padre como “una basura”.

La relación entre Julio César Chávez y su hijo se ha deteriorado al máximo con el pasar de los años, llegando incluso a los insultos constantes en redes sociales. FOTO: Al Bello/Getty Images.

En dicha charla, para un podcast de boxeo publicado en YouTube días atrás también aseguró que tanto su padre como otras personas tenían un complot para asesinarlo, por intermedio de un envenenamiento.

“Me quieren matar. Me va a matar mi papá, mi papá me está matando, me quieren mandar gente para envenenarme, me han tratado de matar. No quieren que llegue a la Corte. Los van a meter al bote a todos”, dijo Chávez Jr.

El estado de salud de Julio César Chávez Jr. lleva tiempo preocupando a sus fanáticos y tuvo su punto más álgido cuando fue internado en centros asistenciales para tratar su adicción a las drogas y los estupefacientes en 2022 y 2023.

Desde entonces se ha dedicado a mantenerse alejado lo más posible de los medios de comunicación y tampoco ha regresado al cuadrilátero, siendo su última pelea una victoria ante David Zegarra en 2021 para dejar su récord vitalicio en 53-6-1.

Mira el comunicado de Julio César Chávez con relación a la situación de su hijo aquí:

