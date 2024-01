Julio César Chávez Jr. emite fuerte mensaje contra su padre: “Es una basura”

El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. mandó un fuerte mensaje a su padre Julio César Chávez este martes al insultarlo y asegurar que gracias a él se mantuvo “secuestrado” por más de tres años.

En declaraciones recopiladas por el canal El Boxglero en YouTube Chávez Jr. recordó los momentos en los que presuntamente su padre golpeaba a su madre y por eso aprovechó para catalogarlo como “una basura”.

“Es una basura, como cuando golpeaba a mi mamá, es una basura. Yo me alejé de todos pero no me dejan en paz. Ya no me dejo de nadie porque estuve secuestrado tres años, sabes lo qué es eso sin ver a mis hijos. Ni de mi papá ni de nadie me voy a dejar nunca”, indicó.

Posteriormente explicó el calvario que presuntamente su madre vivió cuando se encontraba casada con El Gran Campeón y también dijo que gracias a eso ella terminó con muchos traumas que han caído e impactado fuertemente sobre su vida.

“Mi mamá, mi papá la golpeaba, la humilló, la hizo pedazos, está traumada, ya no puede hacer nada, quedó para toda la vida dañada por él, por eso me está dañando a mí, pinche abusón”, añadió.

Más adelante Chávez Jr. señaló una teoría conspirativa en la que presuntamente corre peligro su vida porque lo quieren matar y que es su papá el que está supuestamente planeando asesinarlo.

“Me quieren matar. Me va a matar mi papá, mi papá me está matando, me quieren mandar gente para envenenarme, me han tratado de matar. No quieren que llegue a la Corte. Los van a meter al bote a todos”, comentó.

Las declaraciones de Chávez Jr. llegan en medio de unas declaraciones de año nuevo por parte de su padre en las que su progenitor se lamentó por no haber podido compartir con él y con su familia.

La salud tanto física como mental de Chávez Jr. ha sido un tema de fuerte debate en todo el 2023, con constantes abusos de sustancias que hicieron que fuese recluido en un sistema de tratamiento contra las drogas.

Tras salir del tratamiento el peleador se ha dedicado a emitir varias declaraciones en las que desprestigia a su padre y lo acusa de ser él el causante de todos los males que sufre.

Mira el video de las declaraciones de Chávez Jr. aquí:

Sigue leyendo:

Canelo Álvarez en 2024: ¿Cuáles serán los retos del mexicano este año?

Julio César Chávez habla sobre su hijo y descarta poder visitarlo en Estados Unidos

Ryan García y Julio César Chávez Jr. felicitaron a Devin Haney por su triunfo ante Prograis