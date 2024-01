Michelle Obama dice estar “aterrorizada por lo que podría pasar” en las elecciones de 2024

La exprimera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, dijo estar “aterrorizada por lo que podría pasar” en las elecciones presidenciales de este año.

“Porque nuestros líderes importan. A quién seleccionamos, quién habla por nosotros, quién ocupa ese púlpito, nos afecta de maneras que a veces creo que la gente da por sentado”, amplió la exprimera dama en el podcast “On Purpose” de Jay Shetty, publicado el lunes.

“El hecho de que la gente piense que el gobierno, ¿realmente hace algo? Y yo dije: ‘Dios mío, ¿el gobierno hace todo por nosotros?’ Y no podemos dar por sentada esta democracia. Y a veces me preocupa que así sea”, añadió la esposa del expresidente Barack Obama, según recogió The Hill.

La exprimera dama aseguró que el futuro de la inteligencia artificial, la educación, si el público está “demasiado pegado” a sus teléfonos y la participación de los votantes son asuntos que “me mantienen despierta”.

Cuando el presentador le preguntó qué cosas la ofenden todavía, Michelle Obama respondió: “Injusticia, ego, avaricia. El racismo y la ignorancia son ofensivos. Y yo siempre he sido ese niño. No me gusta la injusticia; No me gustan los matones. Pero tengo que pensar en cómo entrego los mensajes”.

Aunque durante el podcast no mencionó directamente al expresidente Donald Trump, según The Hill, la exprimera dama sí pareció hacer referencia al republicano, hablando sobre el tono de los mensajes y no decir “lo primero que nos viene a la mente”.

“Eso no es autenticidad para mí. Eso es infantil, y vemos un liderazgo infantil justo ante nosotros: cómo se ve y cómo se siente, donde alguien es simplemente vil, vulgar y cínico en una posición de liderazgo”, aseveró Obama. “No llega bien. Eso simplemente genera más de eso”.

Aseguró que ella quiere resonar “la razón, la compasión y la empatía”.

Relación de Obama con Biden

Los comentarios de Michelle Obama salen en medio de una polémica entre el expresidente Obama y el presidente Biden.

De acuerdo con un reportaje del Washington Post Obama manifestó su preocupación a la campaña de reelección de Biden por la fuerza política de Trump. Según el respotaje publicado el sábado, el expresidente Obama discutió el asunto directamente con Biden y le dijo a su equipo que “la campaña debe estar facultada para tomar decisiones sin aclararlas con la Casa Blanca”, según fuentes del medio.

No obstante, la campaña de Biden defendió su estrategia y aseguraron que Obama y Biden están alineados en su posición de que Trump debe ser derrotado.

“Lo único es que ambos estamos alineados en el hecho de que tenemos que hacer frente a los extremistas del MAGA y la amenaza que representan para la libertad y la democracia. Y por eso estamos enfocados en hacer justamente eso”, aseveró Quentin Fulks, el principal subdirector de la campaña de reelección del presidente.

