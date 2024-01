Thierry Henry reveló traumas de su infancia: “Yo quería hacer a mi padre feliz, pero era difícil agradarle”

El exfutbolista y actual entrenador de la selección francesa Sub-21 Thierry Henry tuvo un reveladora e íntima entrevista en el canal de Youtube The Diary Of A CEO, donde conversó sobre la relación con su padre, la dificultad de crecer en un barrio complicado y algunas otras cosas

El campeón del Mundo con Francia en 1998 reveló que creció en “un barrio normal. Si entiendes por normal por todo lo que ello conlleva. Ladrones, armas, peleas, felicidad, diferente comida, diferentes religiones, diversidad… yo siempre dije que fue lo mejor para mí, para entender cómo era el mundo”.

“Mis padres se divorciaron cuando yo tenía siete, ocho años, entonces mi padre se fue de mi casa, pero él estaba presente cuando yo iba a los entrenamientos o a los partidos… o venía de vez en cuando, pero técnicamente me crie con mi madre”, reveló Henry.

“Incluso cuando ellos estaban juntos no veía ese amor, ese afecto, abrazos. Cuando yo crecí, no conocía esto. Más creciendo en este tipo de barrios. Esto lo amplifica, es más como ‘sé fuerte, eres un hombre, debes ser fuerte, no llores‘. Yo no hablaba si tenía un problema (…) No tenía a nadie con quien hablar. Tenías una pelea y cuando llegabas a casa te preguntaban cómo fue tu día y decías ‘que bien'”, señaló el también presentador para el programa CBS Sports Golazo.

Sin embargo, el fútbol se convirtió en el escape de padre e hijo de ese contexto difícil: “Recuerdo la primera vez que en el campo me agarró y me hizo pegarle a la pelota una, otra, otra. Era una misión, yo estaba en una misión, en un objetivo. En cumplir su sueño, sus expectativas… pero al mismo tiempo yo no sabía cuánto me gustaba, no lo sabía. Yo lo que sabía era que no lo odiaba. Definitivamente (jugar al fútbol) no fue mi elección. Cuántas elecciones son propias siendo joven”, reveló.

“Yo quería hacer a mi padre feliz. Mi miedo y lo más difícil, como jugador y como persona, era agradar a mi padre, era lo más difícil, agradarlo a él (…) Siempre intentas tener la aprobación, vas creciendo y progresando (…) Así que por mucho tiempo mi objetivo fue agradar a la gente, siempre buscaba la aprobación que cuando era joven nunca llegaba. Yo nunca pensé en esto, yo siempre intentaba agradar a mis compañeros, agradar a los fans, agradar… porque yo crecí queriéndolo agradar a él”, indicó el exdelantero del Barcelona.

De hecho, estas ganas de hacer feliz a su padre contrastaban por el duro trato que recibía a cambio. Henry contó una anécdota donde recordó que jugó un partido que ganaron 6-0 con seis goles suyos cuando tenía 15 años. Aunque parecía que estaba feliz, Henry regresó al auto con su padre y allí le pegó la realidad.

“Yo sabía si mi padre estaba feliz o no, lo sentía. Yo podía sentir si estaba feliz o no, llegamos al coche, silencio, ¿debería hablar? ¿no debería hablar? No lo sé. ‘¿Entonces estás feliz’? Y su respuesta: ‘mmm, yes, pero fallaste este control, este centro, esto, lo otro…‘, entonces llegaba a casa de mi madre, subía con la cabeza gacha y mi madre me preguntaba si había perdido y yo le decía que ganamos 6-0 con seis goles míos y ella me miraba…”, reveló Thierry.

A la pregunta de por qué hacía esto su padre, Henry responde: “No lo sé, conociendo todo, yo creo que tienes que entender que mi padre nunca leyó, nunca viajó, él solo conoce un camino, el que le contaron. Si tengo que comprar, hay un mundo. Yo no puedo estar enfadado con alguien que intentó hacer lo mejor y educó con las herramientas que tenía, yo no tengo las mimas herramientas, tengo más y mis hijos tendrán muchas más. No puedes estar enfadado, lo que fue, fue. Ahora, tienes que aceptarlo y digerirlo, aquí es cuando se hace complicado porque no siempre puedes aceptarlo”.

