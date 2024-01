Mari Osaka, hermana de Naomi, reveló maltratos de su padre: “Llevas mucho tiempo abusando de mí”

La extenista profesional Mari Osaka, hermana de Naomi Osaka, recurrió a su cuenta de Instagram para levantar fuertes acusaciones contra su padre, Leonard François, a quien responsabiliza de haber cometido abusos tanto hacia ella como hacia su madre a lo largo de los años.

En un mensaje polémico, la mayor de las hermanas Osaka advirtió a su padre sobre la posibilidad de tomar acciones legales, incluso involucrando a la Policía, si la situación de hostigamiento persiste.

“Quiero que te des cuenta de lo disgustada y decepcionada que estoy de ti, tanto como padre y ser humano. Llevas mucho tiempo abusando de mí, desde que era joven y sigues abusando de mi madre emocionalmente; además de invadir nuestra intimidad. Lo hago público, porque eres un cobarde que se ampara en su fortaleza física para golpearme”. escribió en su cuenta de Instagram que posteriormente cerró.

“Todo llegó a su fin, la próxima vez que te vea, no dudaré en llamar a la policía. Considéralo una amenaza. Si te mataran, no me importaría, teniendo en cuenta el daño que me has hecho y a la familia en general, por tal razón, si vuelves con intenciones de golpearnos, te mataré, a menos que traigas un arma como el cobarde que eres. Soy hija del diablo y le pido a Dios que me ayude”, añadió.

El legado deportivo de las hermanas japonesas ha estado profundamente ligado a la influencia de su padre, quien fue el impulsor de sus carreras en el tenis a pesar de no tener experiencia previa en dicha disciplina.

A pesar de haber alcanzado el puesto entre las primeras 300 tenistas del ranking de la WTA y haber compartido canchas de dobles con su hermana, que llegó a ser número 1 en 2019, Mari Osaka tomó la decisión de retirarse del tenis profesional a los 24 años. En aquel momento, su retiro no se vinculó directamente con conflictos familiares.

Estas revelaciones añaden una nueva complejidad a la relación cercana entre las hermanas Osaka, sobre todo considerando que Naomi ha destacado en múltiples ocasiones la importancia del apoyo de Mari durante momentos difíciles de su propia carrera.

Naomi, la menor de las Osaka, logró el puesto número 1 del tenis a principios de 2019, luego de su victoria en el Abierto de Australia de ese mismo año, título que conquistó nuevamente en 2021. Además, se coronó en dos ocasiones en el US Open, en 2018 y 2020. No obstante, tras su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021, decidió alejarse temporalmente del deporte para cuidar su salud mental, revelando luchar contra la depresión y la ansiedad.

Sigue leyendo:

–Rafa Nadal anuncia que no estará en el Abierto de Australia tras sufrir una nueva lesión

–“Te mataré a menos que me mates primero”: Fuertes palabras de la hermana de Naomi Osaka contra su padre

–“Puedo jugar sin limitaciones y eso me hace feliz”: Rafael Nadal tras meterse en cuartos de Brisbane