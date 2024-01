Chiky Bombom y su llegada a Telemundo: “Me dañaba todo el día, me decía ‘tú eres bruta'”

Fue en el año 2023 cuando Chiky Bombom se terminó consolidando como una figura relevante en el programa de Telemundo, aportando frescura y sentido del humor a las mañanas de los televidentes. Su carisma y espontaneidad conquistaron a la audiencia, convirtiéndola en una de las presentadoras más queridas. Sin embargo, ofreció una entrevista que revela más de ella.

Yenni Saldívar, nombre real de la dominicana, estuvo en exclusiva con el ‘Pollito Tropical’ donde abarcaron varios temas y uno de ellos fue la televisión: “Yo empecé desde cero. No te creas que me sacaron de las redes, llegué a la televisión y yo voy a arrastrar todo mi público. Tú sabes que la gente de las redes no ve televisión. Yo comencé desde cero a conquistar un público que no me conoce. Ellos no me conocían. Unos cuantos me conocían”.

Chiky Bombom explica lo complicado que fue haber iniciado un camino en la televisión. / Foto: Mezcalent.

“Lo mejor que yo tengo trabajando en Telemundo es no haber perdido la esencia, es seguir siendo la misma persona que tú conociste en las redes. Yo no quiero convertirme en una mega diva porque yo soy del pueblo y para el pueblo… La misma loquera con la que la gente me conoció, yo la tengo porque yo soy del pueblo para el pueblo, pero ahora sé jugar con eso, la loquera yo la uso cuando yo quiera, cuando yo quiero ser una mujer fina yo soy una mujer fina… Yo soy todo lo que yo quiero ser”, dijo la dominicana.

“Pero yo no creía en mí. Los primeros 6 meses fueron un infierno, pero era yo el problema”, manifestó.

Chiky Bombom explica que una de las mejores cosas es que se muestra tal cual es. / Foto: Mezcalent.

¿Chiky Bombom y Adamari López con diferencias?

El conductor del pódcast aprovechó para destacar que a finales de 2022, cuando ella ingresa a ‘Hoy Día’ según y que se habrían registrado algunas diferencias con una compañera de trabajo. Por ello, él le dijo: “Hubo mucho ruido que Adamari estaba molesta con tu brillo“.

“Fue una maestra. Me apoyó desde el día 1 uno, me aceptó con los brazos abiertos desde el día 1. Ella no tenía que hacerlo, pero me vio y probablemente se reflejó en mí porque yo llegué rebosada de miedos. Yo lloraba todos los días porque estoy en un mundo que desconozco, pero con ganas de crecer, con ganas de comerme el mundo. Había momentos que yo no creía en mí y ella me decía ‘aprete el c*lo, levante la cabeza y salga”, le respondió.

Chiky Bombom reveló la manera en que llevó su relación laboral con Adamari López. / Foto: Mezcalent.

“Ella notaba mi sufrimiento. Yo sufría no porque me hacían nada directamente, yo sufría porque yo peleaba con mis propios miedos, porque había voces que me decían ‘qué tú haces aquí muchacha, tú no das pa’ eso, qué tú haces aquí’. Me equivocaba leyendo y ya me martirizaba, me dañaba todo el día, me decía ‘tú eres bruta’ porque me equivocaba y lo que yo sentía, yo lo transmitía, ya todo el mundo estaba así ‘ay se equivocó’ porque mi propia enemiga era yo porque no estaba creyendo en mí”, agregó durante la entrevista.

