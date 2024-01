¿Cuál es el mejor momento del día para hacer ejercicio? Esto dice la ciencia

Equilibrar un estilo de vida ajetreado con el ejercicio físico puede resultar un desafío. En medio de agendas agitadas, comprender cuál es el mejor momento del día para hacer ejercicio puede aumentar significativamente la efectividad de tus entrenamientos.

La idea de esta entrada es profundizar en la ciencia detrás de los horarios óptimos de entrenamiento, con el fin de alinear la rutina de ejercicios con la vida diaria para obtener los máximos beneficios.

Las horas de la mañana ofrecen varias ventajas para hacer ejercicio. Comenzar el día con un entrenamiento no solo proporciona una sensación inmediata de logro, sino que también establece un tono positivo para el resto del día.

¿La mejor hora para hacer ejercicio?

Los estudios respaldan la idea de hacer ejercicio por la mañana. Un estudio publicado recientemente en Medicine and Science in Sports and ExerciseTrusted Source, evaluó cómo respondían las mujeres a la comida después de hacer ejercicio a primera hora de la mañana.

Cuando los participantes caminaron rápidamente durante 45 minutos, “se distrajeron menos con fotos de comida de aspecto delicioso” en comparación con cuando no hicieron ningún ejercicio.

En pocas palabras, el ejercicio matutino puede conducir a una mejor concentración, mayores niveles de endorfinas y una sensación de logro. Científicamente, los entrenamientos matutinos se han relacionado con una mayor actividad física durante el día y una tasa metabólica más alta, lo que significa que se queman más calorías.

Este efecto se amplifica cuando se hace ejercicio con el estómago vacío, aumentando potencialmente la quema de grasa hasta en un 20%. Sin embargo, no hay que dejarnos llevar por esta “primera parte” del estudio.

La ciencia detrás de los beneficios del ejercicio nocturno

Si bien los entrenamientos matutinos tienen sus ventajas, no se deben pasar por alto los ejercicios nocturnos. Las investigaciones en dicho estudio indican que el rendimiento corporal alcanza su punto máximo por la tarde, con una función muscular, fuerza y ​​resistencia óptimas.

Hacer ejercicio más tarde en el día significa “hacerlo cuando tu cuerpo está más preparado“, lo que potencialmente mejora la efectividad. Las rutinas nocturnas también se han asociado con tiempos de reacción más rápidos, menor frecuencia cardíaca y presión arterial y menor riesgo de lesiones.

Contrariamente a la creencia popular, algunos estudios incluso sugieren que los entrenamientos nocturnos pueden mejorar la calidad y la duración del sueño, especialmente con el levantamiento de pesas.

Elegir el momento adecuado para ti

En última instancia, el mejor momento para hacer ejercicio es cuando se ajusta a tu horario de manera constante y natural. Ya sea que sea un madrugador o un noctámbulo, la clave es la regularidad.

La constancia en tu programa de ejercicios es crucial para lograr mejoras duraderas en tu estado físico. Si bien la ciencia ofrece información sobre los beneficios potenciales del ejercicio matutino versus vespertino, las preferencias personales y el estilo de vida deben guiar su elección.

Establecer una rutina que se alinee con tu ritmo diario y cumplirla, es lo más importante para lograr sus objetivos de acondicionamiento físico.

En el debate entre los entrenamientos matutinos y vespertinos, ambos horarios ofrecen ventajas únicas respaldadas por estudios científicos. Sin embargo, el factor más importante es encontrar un horario que se adapte a tu horario y estilo de vida personal.

La constancia es clave en cualquier viaje de fitness. Ya sea que elijas comenzar el día con un entrenamiento energizante o relajarte con una sesión nocturna, el aspecto más importante es hacer del ejercicio una parte regular de su rutina diaria, garantizando beneficios duraderos para la salud y el bienestar.

