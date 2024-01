Fans de Adamari López revelan lo que les pareció su nuevo programa de televisión, ‘¿Quién Caerá?’

Si hablamos de una fecha muy especial esperada por Adamari López, pues sin duda diremos que se trata del 8 de enero, día en el que terminaron estrenando ‘¿Quién caerá?‘, su nuevo programa de televisión a través de UniMás y que podrán disfrutar de lunes a viernes a las 7 de la noche.

Los seguidores de ‘La chaparrita de oro’ se encontraban muy ansiosos por ver lo nuevo que trae en esta ocasión, luego de haber sido despedida en el mes de abril de 2023 de Telemundo, hecho que sin duda preocupó a más de uno debido a su larga trayectoria en el mencionado canal. Sin embargo, los cambios siempre son necesarios.

Adamari López viajó a Uruguay para grabar su nuevo programa. / Foto: Mezcalent.

A través de la red social de la camarita los fanáticos de López no han perdido la oportunidad de manifestar lo que les terminó pareciendo este primer episodio de ‘¿Quién Caerá?’. Por ello, quienes apoyan su carrera profesional no perdieron la oportunidad de expresar su opinión.

“Vimos el show y está buenísimo”, “Viéndote!!!! Me encanta verte brillar mi Ada! El éxito es TUYO”, “Empezó el programa de Adamari López muy bonito y entretenido”, “Me encantó, el programa va a ser un éxito, lo conduce muy bien, le hablas muy bien a los participantes”, “Lo grabo para no perdérmelo. Buenísimo, eras magnífica para conducirlo”, “Estuve pegada a la televisión viéndote”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

Los seguidores de Adamari López han expresado su apoyo en este nuevo camino profesional. / Foto: Mezcalent.

“Feliz y agradecida por este día! Hoy vuelvo a la TV y con un formato que me encanta y el que hicimos con muchísimo cariño! Gracias a todos por su cariño, las risas, la diversión y por el apoyo a este proyecto que inicia hoy”, fue el mensaje de invitación que ella envió.

“Me encantó y me alegro muchísimo por ti”, “Todo eso te lo mereces porque eres buena animando y conduciendo”, “Vi el programa y me encanta, es muy educativo y divertido”, “La caída la verdad es que me espanta mucho, pero el programa me encanta”, “Nos gustó mucho el programa, excelente tu conducción, es como tú, es decir, toda una profesional”, fueron otras de las expresiones.

