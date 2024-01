“He decidido volver al fútbol”: Gerard Piqué anuncia su regreso al balompié como entrenador

El exfutbolista catalán, Gerard Piqué hizo un sorprendente anuncio en las redes sociales en el que comunicó a sus seguidores que tras meditar la decisión de su retiro, quiere retornar a la actividad y dio algunas pistas.

“Es un nuevo año y después de pensarlo detenidamente he decidido volver al fútbol. Lo echo mucho de menos. Esta vez no será como jugador. Será como entrenador. Compartiré más detalles al final de la semana”, escribió Piqué en su cuenta de X (ex Twitter).

Es un nuevo año y después de pensarlo detenidamente he decidido volver al fútbol. Lo echo mucho de menos. Esta vez no será como jugador. Será como entrenador. Compartiré más detalles al final de la semana. — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 9, 2024

El jugador se retiró del fútbol profesional a finales del año 2022, despidiéndose del Camp Nou en un partido liguero frente al Almería en el mes de noviembre. Más de un año después, la leyenda del FC Barcelona confirma que echa de menos el fútbol.

De hecho, su última intervención a nivel futbolístico fue en el Ibainéfico el pasado mes de diciembre desde el Cupra Arena de Barcelona, sede de la Kings League. Allí se volvió a vestir de corto con la camiseta de El Barrio y consiguió anotar un hat trick.

El ex jugador que vistió las camisetas del Manchester United, Zaragoza y Barcelona, donde cosechó 31 títulos, causó un revuelo tras su publicación y comenzaron las especulaciones sobre su nuevo destino.

Piqué aún no tiene el carnet oficial de entrenador por lo que su desembarco en el corto plazo en un club o selección sería poco probable, según reportan desde España.

“Echo mucho de menos la competición y el vestuario. Hace un año que no hago deporte. Añoro los compañeros, jugar en el Camp Nou y competir para ganar títulos. Pero estoy muy orgulloso de la decisión y de cómo sucedió todo”, contó Piqué hace unos meses en una entrevista.

Tampoco descartó por ese entonces volcarse a un rol dirigencial, como ser en un futuro ser el máximo directivo del club en el cual es ídolo y lució el brazalete de capitán: “No descarto la idea de ser presidente del Barça, pero es muy sacrificado y ahora mismo no lo tengo en mente”.

Seguir leyendo:

Rechazo de los padres de Clara Chía contra Gerard Piqué ponen en riesgo su relación

¿Shakira fue la razón por la que Gerard Piqué y Clara Chía habrían cancelado su boda?

Pedri recuerda su época junto a Gerard Piqué por el Barcelona: “Era un genio”