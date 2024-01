Pedri recuerda su época junto a Gerard Piqué por el Barcelona: “Era un genio”

El futbolista y una de las estrellas españolas del FC Barcelona, Pedri, participó recientemente en una entrevista con el reconocido streamer Ibai Llanos a través de su canal en la plataforma de Twitch para hablar sobre su carrera profesional y algunos de los secretos que se encuentran en el vestuario blaugrana.

En dichas declaraciones el jugador culé afirmó que tiene un profundo cariño por el club y sus compañeros, siendo uno de los que mencionó el exjugador Gerard Piqué; Pedri afirmó que le tiene mucho cariño y que es uno de sus más importantes amigos a pesar de haber abandonado las canchas de manera definitiva.

“Coincidí con Piqué en el vestuario. Era un genio y me reía muchísimo con él. Bueno él lo dijo, que no era su fuerte ir a entrenar. Cuando se ponía a entrenar, bien, pero empezar era complicado. Lo importante igual es el partido, allí era buenisimo pero en los entrenamientos no le pidas mucho”, expresó Pedri entre risas.

Las palabras del español sobre Gerard Piqué se deben a que en las últimas semanas se conoció que el antiguo defensor del Barcelona no era muy fanático de entrenar durante las semanas para mantener la condición física necesaria entre cada uno de los partidos.

Admiración por Messi

En la entrevista con Ibai Llanos también habló sobre lo emocionante que fue para él poder compartir vestuario y campo de juego con el argentino Lionel Messi, a quien consideró como uno de los mejores jugadores del mundo.

“Tuve la suerte de coincidir con él y fue una barbaridad. Nada más verlo entrenar me preguntaba qué hacía ahí con él, era una locura. Me acuerdo que el primer día entré al vestuario, lo vi a él y me quedé de piedra. Es el mejor de la historia”, resaltó.

Para finalizar Pedri habló sobre el régimen alimenticio al que se sometió y el sacrificio que esto representó para él al no poder comer lo que más le gusta y especialmente las croquetas que cocina su madre y que se mantienen como su alimento favorito.

“Las croquetas de mi madre, que me gustaban mucho, ya no las puedo comer. Son una de las cosas que más pena me da no poder comerme, pero es lo que toca”, concluyó el futbolista blaugrana.

