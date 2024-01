¿Quién es Kaitlyn Dever, la actriz que interpretará a Abby en la segunda temporada de The Last of Us?

La segunda temporada de la serie The Last Of Us comienza a tomar mayor forma y esencia. Y es que el día de hoy, 9 de enero, se reveló el nombre de la actriz que dará vida a uno de los personajes más importantes de la historia: Kaitlyn Dever como Abby.

Cabe recordar que la continuación de la serie lanzada por MAX, seguirá la fórmula de la primera temporada: adaptar el videojuego creado por la famosa compañía Naughty Dog a la pantalla chica.

De acuerdo con el medio Variety, fueron los co-creadores de la serie Craig Mazin y Neil Druckmann quienes eligieron a la actriz nacida en Estados Unidos como Abigail “Abby” Anderson, uno de los personajes con mayor trascendencia en la segunda temporada del show además de ser la antagonista de la historia.

Kaitlyn Dever será la antagonista de The Last Of Us II. Crédito: AFP / Getty Images

Vale la pena mencionar que a expensas de lo que suceda en la serie, el personaje de Abby ha sido uno de los más controversiales para los conocedores del videojuego. Y es que debido a una acción en especial, la cual provocó la ira y descontento de un gran número de fanáticos, el personaje ha sido sumamente atacado e incluso odiado.

¿Quién es Kayltin Dever?

Nacida en diciembre de 1996, Kaitlyn Dever comenzó su carrera a temprana edad a través de diversas disciplinas como gimnasia, ballet y patinaje. Fue hasta su participación en “An American Girl: Chrissa Stands Strong” que logró su primer gran reconocimiento. Posteriormente, y gracias a su inclusión en series como Justified, Last Man Standing, Modern Family, entre otras, la Dever logró mayor reputación y relevancia.

También formó parte de la condecorada y alabada serie de Hulu Dopesick, en donde personificó a Betsy Mallum.

Su inclusión dentro de la segunda temporada de The Last Of Us se convertirá en el papel más relevante en la corta carrera de la actriz. Cabe recordar que al igual que Dever, la actual estrella de la serie, Bella Ramsey, también logró “quedarse” con el papel principal tras haber tenido participaciones reducidas en otros shows.

Pedro Pascal y Bella Ramsey regresarán en la segunda temporada de The Last Of Us. Crédito: AFP / Getty Images

Lo anterior se certifica con la misma justificación de Mazin y Druckmann, quienes afirmaron que lo más importante es contar con actores que puedan dar vida, de manera creíble, a los personajes del famoso videojuego.

Nuestro proceso de selección para la segunda temporada ha sido idéntico que el que hemos usado para la primera: buscamos a actores y actrices de talla mundial que puedan dar vida, de forma creíble, a los personajes del material original. Nada importa más que el talento, y estamos ansiosos de tener a una actriz de este nivel universo a Pedro, Bella y el resto de nuestra familia” Craig Maizan y Neil Druckmann – Productores

La segunda temporada de The Last Of Us comenzará su producción durante este 2024 con miras a estrenarse en 2025.

