Pedro Pascal podría unirse a la secuela de ‘Gladiator’

Mientras se prepara una segunda temporada de la exitosa serie de HBO ‘The Last of Us’, su protagonista, Pedro Pascal, parece haber encontrado el proyecto que filmará durante la pausa.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Deadline y Variety, el actor chileno está en las últimas negociaciones para unirse a la secuela de ‘Gladiator‘.

El nuevo proyecto es una continuación de la ganadora del Oscar a Merjor Película de 2001 que siguió a Maximus Decimus Meridius (Russell Crowe), un ex general que es vendido como esclavo y obligado a luchar como gladiador bajo el gobierno de Commodus (Joaquin Phoenix), un parricida autoproclamado emperador de Roma.

A la secuela se unirán Paul Mescal, quien interpretará a Lucius, así como a Barry Keoghan, Joseph Quinn, Connie Nielsen y Denzel Washington. Ridley Scott volverá a dirigir.

Según información revelada anteriormente, la nueva historia de la secuela se centrará en Lucius (Mescal), el hijo de Lucilla, interpretado por Nielsen, y sobrino de Commodus, de Phoenix. Se espera que Djimon Hounsou regrese como Juba, un compañero gladiador y antiguo aliado de Maximus.

David Scarpa, quien trabajó con Scott en la cinta All the Money in the World, está escribiendo el guion.

En el momento del estreno, ‘Gladiator’ recaudó $460 millones de dólares en taquilla y obtuvo once nominaciones al Oscar, ganando cinco estatuillas, incluyendo la de mejor película y mejor actor para Crowe.

