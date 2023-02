Pedro Pascal recibe comentarios positivos por su presentación en ‘Saturday Night Live’

El actor José Pedro Balmaceda Pascal, mejor conocido en el mundo del entretenimiento como Pedro Pascal el pasado 4 de febrero tuvo la oportunidad de estar en el show Saturday Night Live (SNL), siendo este considerado como uno de los programas más relevantes que transmiten en los Estados Unidos. La audiencia se pronunció de manera positiva luego que él presentara un monólogo y así lucirse como el invitado de la noche.

“Muchas gracias… Estoy muy contento de estar aquí con ustedes“, mencionó para la dar la bienvenida, al tiempo que dejó a muchos perplejos tras hablar en su idioma natal.

Posteriormente, el chileno aprovechó para mencionar durante el programa que aún está en ese proceso de adaptación de aquellos que lo ven y lo distinguen: “Todavía me estoy acostumbrando a que la gente me reconozca. El otro día un hombre me paró en la calle y me dijo que su hijo ‘ama The Mandalorian’ y lo siguiente que recuerdo es estar en una videollamada con un niño de seis años que no tiene idea quién soy porque mi personaje utiliza una máscara en todo el show”.

Coldplay fue otro de los grandes invitados de la noche, y no perdieron la oportunidad de hacer el momento mucho más especial al cantar en memoria de la madre del actor. El tema musical que interpretaron se llama ‘Fix You’, hecho que terminó conmoviendo a quienes disfrutaron de este particular episodio.

“La fiesta posterior fue tan buena como el espectáculo. Pedro es el verdadero negocio”, “Felicitaciones Pedro Pascal, sin duda su madre Verónica lo acompañó en todo momento cuando Coldplay le dedicó Fix You, fue muy emocionante”, “¡Pedro estuvo genial! La actualización de fin de semana se entregó perfectamente y todos los bocetos fueron divertidísimos”, “El hecho de que Coldplay cantara Fix You para Pedro woow, qué noche”, “Qué episodio tan divertido. Pedro lo mató”, “Tan triste que se acabó, Pedro lo hizo increíble”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en Twitter.

Pascal en todo momento mantuvo presente sus raíces. Por ello, para finalizar el show se puso una camisa que decía “Chile” y tenía los colores de la bandera de su nación.

